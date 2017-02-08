بالصور.. خادم الحرمين يقبل العلم خلال تشريفه العرضة في مهرجان الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

أقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقبيل العلم الذي يحوي كلمة التوحيد خلال تشريفه العرضة السعودية في مهرجان الجنادرية ، وذلك قبل أن يتوجه إلى مقعده لمتابعة الحفل.

وكانت كاميرات المصورين قد وثقت ذلك المشهد العفوي لخادم الحرمين ، والذي لاقى تقدير وثناء المعلقين عليه بمواقع التواصل الاجتماعي.

الجدير بالذكر أن الملك سلمان قد رعى حفل العرضة السعودية مساء أمس بالصالة الرياضية بمحافظة الدرعية، مشاركاً المتواجدين من أمراء ومسؤولين ومواطنين أداءها.