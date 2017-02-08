بالصور.. خادم الحرمين يقبل العلم خلال تشريفه العرضة في مهرجان الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. خادم الحرمين يقبل العلم خلال تشريفه العرضة في مهرجان الجنادرية
أقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تقبيل العلم الذي يحوي كلمة التوحيد خلال تشريفه العرضة السعودية في مهرجان الجنادرية ، وذلك قبل أن يتوجه إلى مقعده لمتابعة الحفل.
وكانت كاميرات المصورين قد وثقت ذلك المشهد العفوي لخادم الحرمين ، والذي لاقى تقدير وثناء المعلقين عليه بمواقع التواصل الاجتماعي.
الجدير بالذكر أن الملك سلمان قد رعى حفل العرضة السعودية مساء أمس بالصالة الرياضية بمحافظة الدرعية، مشاركاً المتواجدين من أمراء ومسؤولين ومواطنين أداءها.
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 3 شهور
والله نحن نعلم انك تتئلم حرقه بما يحدث لبلاد المسلمين ولاكن الله ابتلانا ليبين لنا أعدائنا من بني جلدتنا هذا العلم سوف يكون عاليآ انشاءالله الا قيام الساعة وهو في قلوبنا كما كان في قلوب آبائنا وأجدادنا وقد كانو عون للموحد رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته بنشر دين الوسطية والرحمه والعتدال ونحن نسير على النهج انشاءالله ٠
خالد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
الله يحفظك
خالد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم الملك عبدالعزيز وأبنائه الذين حكموا من بعده ويرحمنا معهم
ابوسجى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
علم التوحيد ، يحمل راية العز والكرامة
قبله وضمه الى صدرك يامولاي فكلنا فداء
لراية التوحيد وارض الحرمين الشريفين منبع الرسالة الخالدة ، ومملكتنا الحبيبة الغالية على
نفوسنا ، كلنا طوع امرك في الذود عن حياض الوطن، حفظك الله سيدي خادم الحرمين الشريفين، وحامي حمى العقيدة الغراء.
ابوسجى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
كلنا يعلم حجم الهموم الثقال التي تُثقل كاهلك يامولاي ،
كلنا يُدرك بأنك تتمنى توحيد أمة عربية إسلامية لمواجهة القوى العظمى التي تطمع في ثرواتنا
اعانك الله يامولاي على حمل الأمانة وأنت بإذن الله أهل لها ،
والى جوارك ساعديك ال محمدين وكل اخوتك ومواطنيك الذين يقفون داعمين لك لك وطوع أمرك، فأنت الرجل الذي صنعت منه تجارب الحياة السياسي المحنك .
ابوسجى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
مولاي سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين ،
دموعك غالية عزيزة على نفوسنا
ولكنها دموع الفرح بتقبيل راية التوحيد
التي نعشقها مفردة مفردة
ابوسجى[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
اقولها بكل فخر واعتزاز
الحمدلله الذي هيأ لنا قادة نفتخر ونعتز بهم
من الملك المؤسس الذي جعل القرآن والسنة اساس الحكم رحمة عليه وعلى الملوك الذين ساروا على نهج والدهم وتوفاهم الله الى مولاي وسيدي خادم الحرمين الشريفين سلمان ابوفهد ، حفظه الله والبسه لباس الصحة والعافية…
صباح الخير ياوطني💚[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
فديت الصبااح اللي
يجيب طااريك…
💚💚💚💚💚💚💚
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
ونعم الملك❤🌹،، اتمنى ان يتم طرد العمالة السائبة في الشوارع فقط.