إعلامي موال لصالح : قتلى الميليشيات في شهر أكثر مما قتل في ميدي خلال عام - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد(صدى):

تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي اعترافات لأحد إعلاميي المخلوع صالح، يعترف فيها بمقتل 60 من ميليشيا الحوثي والمخلوع، فور وصولهم إلى مدينة المخا في الآونة الأخيرة.

وأكد الإعلامي نبيل الصوفي، الذي يزور مدينة المخا حاليا، إن قتلى الميليشيات في شهر واحد أكثر مما قتل في ميدي خلال عام كامل.

واتهم الصوفي إدارة العمليات الانقلابية بسوء التدبير الميداني والجهل بأساليب تحريك الميليشيات،مؤكدا أن طيران التحالف قتل ما لا يقل عن 60 مسلحا حوثيا في المخا بعد وصولهم إلى المدينة من أجل تعزيز الميليشيات هناك، وأن بعض القيادات الميدانية يتميزون بالإهمال والاستخفاف بحياة المجندين.

ووجه الصوفي الانتقادات للخطاب الأخير لزعيم التمرد، عبدالملك الحوثي، الذي قال إنه قدم سلسلة من الانتقادات والاتهامات بالتخاذل، بدلا من مواساة أهالي الضحايا، متطرقا إلى انشغال ما يسمى باللجان الشعبية التي تفرض ميليشيات متعددة لحفظ الانقلاب في المحافظات، وإرغام المواطنين على القبول به.

وأكد الصوفي أن التقارير الميدانية للجبهات تذهب للحوثي، ولا تطلع عليها الحكومة الانقلابية أو ما يسمى بالمجلس السياسي، وهو ما يعتبر تهميشا لعناصر الانقلاب، وعدم الاعتراف بأهليتهم لقيادة المعارك الميدانية.

كانت مقاتلات التحالف العربي قد كثفت غاراتها الجوية على مواقع المتمردين الحوثيين، وحلفائهم في مدينة المخا، وذلك تزامنا مع إعلان الجيش اليمني السيطرة على مواقع جديدة، ومقتل 24 من الانقلابيين في معارك بمدينة ميدي في محافظة حجة.