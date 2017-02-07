مشهد مؤثر لأم شهيد تذرف الدموع أمام صورة ابنها في الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

مشهد مؤثر لأم شهيد تذرف الدموع أمام صورة ابنها في الجنادرية
تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صروة لأم أحد شهدائنا الأبرار وهي تجلس باكية أمام صورة ولدها على شاشة وزارة الداخلية في معرض الشهداء بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31)، بعد أن غلبتها دموعها ولم تستطع أن تتمالك نفسها.
من جانبهم أبدى نشطاء تويتر تعاطفهم الشديد مع الأم مؤكدين ان الشهيد هو فخر للوطن كله الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه ومليكه، داعين الله ان يلهمها الصبر و السلوان ويربط على قلبها.
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 شهور
جعلني فدوة رجولك ي أمي… اوووووه اوووووه الله يحرم وجهها نار جهنم هي وجميع أمهات المسلمين
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 3 شهور
ايه الصبر ياعمه الله اختاره شهيد واي فضل بعد ذلك يكفي انه شفيع لكم يوم القيامة واي عز بعد ذلك نعم العين تدمع والقلب يحزن بسبب الفراق ولكن نقول مايرضي الله انا لله وانا اليه راجعون
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
امين يارب 🌷😍
محمد[ عدد التعليقات: 1755 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
الله يصبر قلبها 💔ويرحم ولدها البطل الفقد موحش
*******[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
محد يعرف ويثمن دموعها الا الوالدين
جعل والدينا للجنة ويحفظ اولادنا من كل مكروه
والله يكتب الخير للجميع
Misfer MMM[ عدد التعليقات: 635 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغمد روحه الجنه .
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 231 ] نشر منذ 3 شهور
هو يتمنى الرجوع ليقتل الف مرة لانه رأى فضل كرمات الشهيد عند رب عظيم نسئل الله ان نكون مثله نحن شعب موحد لانشرك بالله كما ثورة الفرس وأذنابهم من متطرفين يدعون الاسلام ويحاربون دولة التوحيد والوسطيه والعتدال تحكم بشرع الله وسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم ٠
سطام[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 3 شهور
محد يحس بذا الشي الا الي فيه رجال الأمن مقصرين المسؤولين معاهم في الرواتب وفي الترقيات
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14333 ] نشر منذ 3 شهور
الله يصبر ها. ويرحم ولدها
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19039 ] نشر منذ 3 شهور
شي يحرق القلب الله يصبرها
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه.
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1952 ] نشر منذ 3 شهور
هذه امنا كلنا ..
ونحن ياامنا عيالك عن البطل
اللي ضحى بروحه من اجلنا ..
الله يجعله شفيع لك يوم الحساب
القرشي[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 3 شهور
وألله تبعثرت حروفي وضاعت جميع كلماتي عندما شفت صورتها وهي جالسة قدام صورة ثمرة فؤادها .
حاسس فيك يا أخيتي ورب الكون شاهد لأني أب وأشعر بغلاة الضنا وأكيد في هاذي اللحظة تذكرين طفولته
وصباه وشبابه تذكرين كل لحظة مرت عليك وهو يكبر قدام عيونك دقيقة بدقيقة وساعة بساعة ويوم بيوم
واسبوع باسبوع وشهر بشهر وسنة بسنة لين غدا رجال وأشتد عوده وفجأة جاك خبر إستشهاده ألله يصبرك
يا أخيتي وأسأل ألله عز وجل أن يجمعكم جميع بعد عمر طويل في طاعة الرحمن في الفردوس الأعلى إنه
ولي ذلك والقادر عليه … أللهم أرحم جميع موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين … آمين .
ابو مشعل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
اسال الله ان يصبرك ويجمعك فيه في جنات النعيم وافرح ياوالده فانتي والدت الشهيد ويعوضك ربي في اولاده واخوانه ان شاء الله
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم الهمها الصبر والسلوان وتقبل ابنها مع الشهداء والصديقين
عبدالله[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 3 شهور
بكيت اللهما ارحمه وتجاوز عنه وانزله منازل الشهداء المدافعين عن دين الله ومقدساته وأحسن خاتمته وصبر والدته واهله
اتمنى الجنة –[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
منظرها وهي جالسة قدام صورة ولدها خلتني ابكي لأني مجربة ولكن غيابه في علم الغيب لاأعلم هل هو حي أو ميت ادعي له أن كان حي يرده لنا سالم معافى وأن كان ميت الله يرحمه ويسامحه ويغفر له فقد الضنا مؤلم في القلب
السفري[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
يارب
أن تجمعها معاه في الجنة
الشبح[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحم حالها ويعوضها خير وفي جنة الفردوس الاعلى يجمعها وياه .
الحربي[ عدد التعليقات: 187 ] نشر منذ 3 شهور
هذا لي جنت من الجنادريه
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
الله يغفر له ويرحمه ويصبر قلبك
والله تبكي غصب عنك بمجرد مشاهدة هذه الصورة
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2558 ] نشر منذ 3 شهور
منظر مؤثر
الله يجبر كسر قلبها ويصبرها
الله يتقبل ولدها البطل ويجعلها شفيعا لها و لأهله يوم القيامه
اللهم ارزقني بر والديني واطل في عمرهم لي
امين
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
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بحث
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أو قوقل
فسترى
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