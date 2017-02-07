مشهد مؤثر لأم شهيد تذرف الدموع أمام صورة ابنها في الجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي صروة لأم أحد شهدائنا الأبرار وهي تجلس باكية أمام صورة ولدها على شاشة وزارة الداخلية في معرض الشهداء بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة ( الجنادرية 31)، بعد أن غلبتها دموعها ولم تستطع أن تتمالك نفسها.

من جانبهم أبدى نشطاء تويتر تعاطفهم الشديد مع الأم مؤكدين ان الشهيد هو فخر للوطن كله الذي استشهد دفاعا عن دينه ووطنه ومليكه، داعين الله ان يلهمها الصبر و السلوان ويربط على قلبها.