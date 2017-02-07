لجنة المسابقات ترفض تقديم لقاء الهلال والفيصلي - صحيفة صدى الالكترونية

لجنة المسابقات ترفض تقديم لقاء الهلال والفيصلي
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن رفضها لتقديم موعد مباراة الهلال والفيصلي والمقرر اقامتها بالجولة 18 من دوري جميل للمحترفين يوم الخميس المقبل.
وقررت اللجنة تثبيت موعد إقامة المباراة في الثامنة والربع مساء علي استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.
وكانت اللجنة قد قررت تقديم موعد لقاء الرائد والتعاون فقط في ثمن نهائي كأس الملك والقرر اقامتها اليوم الثلاثاء.
المشعفل[ عدد التعليقات: 960 ] نشر منذ 3 شهور
انا نصراوي بحت لكنني سأكون حياديا ليش ما تتقدم المباراه في العصر؟ برد يصقع صقيع الشغله انسانيه لا أقل ولا أكثر.