لجنة المسابقات ترفض تقديم لقاء الهلال والفيصلي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود أحمد(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة عن رفضها لتقديم موعد مباراة الهلال والفيصلي والمقرر اقامتها بالجولة 18 من دوري جميل للمحترفين يوم الخميس المقبل.

وقررت اللجنة تثبيت موعد إقامة المباراة في الثامنة والربع مساء علي استاد مدينة الملك سلمان بن عبدالعزيز الرياضية.

وكانت اللجنة قد قررت تقديم موعد لقاء الرائد والتعاون فقط في ثمن نهائي كأس الملك والقرر اقامتها اليوم الثلاثاء.