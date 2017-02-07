المستشار التجاري الأمريكي: حجم الاستثمار الأمريكي بالمملكة 10 مليار دولار - صحيفة صدى الالكترونية

المستشار التجاري الأمريكي: حجم الاستثمار الأمريكي بالمملكة 10 مليار دولار
قال المستشار التجاري في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة دوجلاس والس أن عدد الشركات الأمريكية المستثمرة في المملكة تجاوزت 550 شركة أمريكية، ويبلغ حجم الاستثمار الأمريكي بالمملكة حوالي 10 مليار دولار.
ولفت المستشار التجاري بحسب الرياض إلى أن قيمة الاستثمار السعودي في الولايات المتحدة الأمريكية يقدر بحوالي 13 مليار دولار، تستثمر بشكل كبير في كل المجالات التجارية.
و أكد أن بلاده تسعى للمساهمة الإيجابية في الاقتصاد السعودي بحكم العلاقات التاريخية والاقتصادية بين البلدين و في ظل المتطلبات التي يحتاج إليها الاقتصاد السعودي حالياً.
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4114 ] نشر منذ 3 شهور
انشاء الله الى الهاويه والخساره