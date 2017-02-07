الكشف عن هوية منفذ هجوم اللوفر بباريس - صحيفة صدى الالكترونية

باريس(صدى):

اعترف عبد الله الحماحمي، 29 عاما، منفذ هجوم متحف اللوفر في باريس، والموقوف في المستشفى بعد إصابته برصاص أطلقه جندي ردا على الاعتداء خلال التحقيقات معه، بالواقعة.

وقال مصدر قضائي، أن المتهم المصري الجنسية، ويعمل في شركة بالإمارات، والذي نفذ هجومه باستخدام ساطور، أنه رد على أسئلة المحقيين، وعرض روايته الأولى للوقائع، فيما لاتزال دوافعه مجهولة حول ارتكابه للحادثة.

وكان الرجل هاجم، صباح الجمعة، مزودا ساطورين، دورية من أربعة عسكريين هاتفا “الله أكبر”. وأصيب أحد الجنود بجروح طفيفة، فيما حاول جندي آخر صد المهاجم، من دون استخدام سلاحه، قبل أن يطلق النار عليه أربع مرات، ويصيبه بجروح خطيرة.