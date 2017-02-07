رغم ممانعة سامي الجابر : وليد عبدالله يحصل على المخالصه و يتمرن في النصر - صحيفة صدى الالكترونية

رغم ممانعة سامي الجابر : وليد عبدالله يحصل على المخالصه و يتمرن في النصر
حصل لاعب النصر الجديد الكابتن وليد عبدالله على مخالصه ماليه من ناديه السابق الشباب تمهيدا لتسجيله رسميا في كشوفات نادي النصر.
حصول اللاعب على المخالصه جاء بعد تنازله عن اربعة ملايين تمثل حقوقه المتأخره لدى الشباب رغم معارضه مدرب نادي الشباب سامي الجابر الذي ابدى رغبته بخدمات الحارس الدولي في الفتره القادمه !
ومن المنتظر ان ينضم وليد عبدالله لتدريبات النصر خلال الايام القليله المقبلة كلاعب هاوي مع العلم انه لن يستطيع ان يمثل الفريق الا بعد بعد ثلاثين يوما من تسجيله كما تنص لائحة التحول لهاوي كما لا يحق له لعب نهائي كأس ولي العهد امام الاتحاد لانه سبق وشارك فريقه السابق الشباب في نفس البطوله.
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 3 شهور
لازم كل شي تدخلون سامي الجابر فيه
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
اسال ربعك هم اللي يبون يبعدون وليد عن النصر
طرثوث الشمري[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 3 شهور
ياقماعة سامي قابر لاعب دولي 4 مشاركات كأس لعالم (اخرهن بالواسطة) واللي قبلها نال على لقب سيد سنتورة
ولاننسى احترافه بالدوري الانجليزي (طبعا هو دفع لهم فلوس عشان يلعب3 شهور وانطرد) لكي تضاف الى رصيده قبل الاعتزال
ولاننسى انه عمل كمساعد مدرب في اوروبا (برضوا دفع لهم فلوس)
وايضا من انجازاته تسبب في اعتزال الدعيع بعد الحادثة الشهيرة (عدم دخول الدعيع للنادي) وقبلها حرم اللاعب فهد الغشيان من الاحتراف بالدوري الهولندي … وله من الانجازات الشي الكثير لايسع المجال لذكرها
كم انت كبير يا سامي يا اسطورة السنترة ويا اسطورة الورق والاعلام .. اسئل الله لك التوفيق والهداية
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4114 ] نشر منذ 3 شهور
سامي انسان مغرور ومتكبر لابعد الحدود
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 شهور
الــــSــــامي فدييييته😘أنااا”
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 شهور
أنحني لك “(شوق)” و أرقى بك غلى!
و أستثيرك “حُـب” و أعيشك جنووون❤️
جعلني من قربك “(أنت)” ما خلى!
و جعلني من دون ( حُبك ) ما أكووون
رياضي قديم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 3 شهور
سامي يحصلها من فين مع هالاداره الطفرانه. سامي الافضل يستقيل من تدريب الشباب
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 شهور
لك بالحشا { ودّ } على غير مقياااس-؛
غيرك ولو وصل القمر ما وصل له
{ غلاااك } عندي فااارق عن غلى الناااس-؛
ولوهم خذوا بعضه { لك القلب💖} كله”
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
يا بخته يا توليب بالكلام الحلو اللي بياخذك
الله يرزقنا الجنه ورضى الوالدين
عاشق الاسطورة سامي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههه
واضح انك مضغووووووووط من سامي … وحتى انت معتزل ياسامي رافع ضغطهم لدرجة ان واحد يكتب مقال يقلل من الاسطورة السعودية الوحيدة سامي الجابر …
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 شهور
الجو روعه و الهوى ممتلي ” شوق”
و غيم☁️ السماء عالي و صورتك فيها,
( لا يابعد حالي ) و يامنبع الذوق؛
أنت بعيوني ”غييير” يا محتويها💞
الرجل الذي كويس[ عدد التعليقات: 9546 ] نشر منذ 3 شهور
توليب الرجال متزوج ياجليلت الحيا استغفري ربك وقولي يارب ارزقني برجل صالح جعلك الصلاح يامال الصلوح هههههههههههههه
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 شهور
يادجة أنا متزوجة .
وهذا نجم⭐️ مشهور يامتخلف وله عشاااااااق ملايين .
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3035 ] نشر منذ 3 شهور
“ياويل قلبـــي” منـك { لاحـــل طاريـــك }
نفسي وهي نفسـي تشـــك بغلاهـــااا
أنسى أسامي الناس وأغلط وأناديـك
{ قلبـــي معك❤️ } وكل الأسامــي نساهـــااا