رغم ممانعة سامي الجابر : وليد عبدالله يحصل على المخالصه و يتمرن في النصر - صحيفة صدى الالكترونية

خالد يحى(صدى):

حصل لاعب النصر الجديد الكابتن وليد عبدالله على مخالصه ماليه من ناديه السابق الشباب تمهيدا لتسجيله رسميا في كشوفات نادي النصر.

حصول اللاعب على المخالصه جاء بعد تنازله عن اربعة ملايين تمثل حقوقه المتأخره لدى الشباب رغم معارضه مدرب نادي الشباب سامي الجابر الذي ابدى رغبته بخدمات الحارس الدولي في الفتره القادمه !

ومن المنتظر ان ينضم وليد عبدالله لتدريبات النصر خلال الايام القليله المقبلة كلاعب هاوي مع العلم انه لن يستطيع ان يمثل الفريق الا بعد بعد ثلاثين يوما من تسجيله كما تنص لائحة التحول لهاوي كما لا يحق له لعب نهائي كأس ولي العهد امام الاتحاد لانه سبق وشارك فريقه السابق الشباب في نفس البطوله.