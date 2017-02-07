النوم يجعلكي أكثر جاذبية - صحيفة صدى الالكترونية

النوم يجعلكي أكثر جاذبية
” ما فاز إلا النوم ” مثل عربي شهير له جانب من الصحة، على الأقل كأحد الطرق إلى الجمال، وهو ما أكدته دراسة جديدة نشرت في المجلة الطبية البريطانية، حيث استنتج جون أكسيلسون وفريقه بمعهد كارولينسكا في ستوكهولم، أن الأشخاص الذين يفتقرون إلى النوم تظهر حالتهم الصحية أكثر فقرا، وأقل جاذبية جسديا من أولئك الذين ينامون جيدا وبشكل كافٍ.
اوضح أكسيلسون إن “النوم هو الجمال الطبيعي للعناية بالجسم، فالنوم أكثر فعالية من أي علاج يشترى”.
وتمثلت هذه الدراسة في عرض صور مختارة عشوائيا على عدد من الأشخاص بعد ليلة من ثماني ساعات من النوم، وبعد 31 ساعة من اليقظة طلب منهم أن يسجلوا على مقياس من 1 إلى100 وضعَهم الصحي، وجمالهم الجسدي، ومستوى تعبهم.
قلة النوم والإصابة بالزهايمر
وتوصلت أبحاث أخرى مؤخرا إلى استنتاج مفاده أن نقص النوم قد يضاعف من خطر الإصابة بمرض الزهايمر والاكتئاب وزيادة الوزن، ولكن في الواقع، يبدو أن خطر الإصابة بكل الأمراض يتضاعف عندما ننام نوما قليلا جدا، لأن الجهاز المناعي يضعف بشدة.
قلة النوم تسبب نفس تأثيرات الشيخوخة
ويقول العلماء إن لقلة النوم نفس آثار الشيخوخة على الجسد وعلى الدماغ، فإذا نظرت إلى نفسك في المرآة بعد سهرة طويلة، أو بعد نوم مضطرب، سترى أن وجهك يشبه جدا لما سيكون عليه بعد عشر سنوات، أو على العكس، سترى أنك نمت نوما جيدا.
وبالمثل، فمن الصعب جدا أن تتذكر أين وضعتَ المفاتيح، مثلا، عندما تنام أقل من خمس ساعات، ناهيك عن أنك ستتعثر في الأشياء، أو تصطدم بشيء من الأشياء، أو أن تفلت منك درجة من درجات السُلم وأنت تصعده، أو تتعثر في الكلمات وتتلعثم، أو تكرّر شيئا قيل أمامك توا.
كل هذا يدعو بالطبع لتحسين النوم، نعم ولكن كيف؟، إذا كنت من بين الـ 40٪ من السكان الذين يجدون صعوبة بالدخول في النوم أو الاستمرار في النوم، أو كليهما معا، فاعلم أن الحل ليس بديهيا، فالحال أنه يجب أن تحصل كل ليلة على ما بين ست وثماني ساعات من النوم الجيد.
لا للحبوب المنومة !
إذا كنت تعاني من الأرق، فقد يغريك البحث عن حل فوري، من خلال تعاطيك للأدوية المنومة، ولكن على المدى الطويل، من المرجح أن تتفاقم مشاكل النوم باستعمالك للحبوب المنومة.
اسأل نفسك
اسأل نفسك: ما الذي تبحث عنه بالنوم بشكل أفضل؟، إنك تريد أن تشعر بحالك على نحو أفضل في اليوم التالي، وأقل تعبا، وأكثر يقظة فكريا، وأن تكون لديك روح معنوية أفضل.
والحال أن ما من أثر من هذه الآثار الإيجابية يمكن أن يتحقق عن طريق هذه الحبوب المنومة الكيميائية، فجميعها تُحدث الأثر المعاكس، أي خطر أكبر من الغفلة، والنعاس الثقيل، والشعور بالتعب العام، فهذه المنتجات تصعقك، ولا تُريحك، بل لقد ثبت أن النوم الذي تحدثه الحبوب المنومة هو نوم مضطرب، تتخلله الكوابيس، ويقطعه استيقاظ متكرر.
النوم والوقاية من السرطان
هناك مادة يفرزها الجسم أثناء النوم، فهذه المادة مضادة للالتهابات، وتقي من اضطراب الأعصاب، وتحمي ضد السرطان.
لكن كيف تنام جيدا؟
من خلال تكيفك مع نظامك الغذائي قليلا، وتحسين امتصاص جسدك للمغنسيوم، والتعرض للمزيد من الضوء الطبيعي، ستتحسن نوعية نومك.
نصائح لتحسين النوم
النوم في العتمة الكاملة
عندما يضرب الضوء جفنيك فإنه يعطل إنتاج السيروتونين والميلاتونين (هرمون النوم)، ويبلبل إيقاع الساعة البيولوجية في الغدة الصنوبرية (التي تدير الساعة البيولوجية)، وإذا كنت مضطرا للذهاب إلى المرحاض، حاول ألاّ تشغل الضوء، وإذا رأيت في الأمر مخاطرة ضع في المرحاض لمبة ليلية صغيرة.
الاستغناء عن التلفزيون قبل النوم
والأفضل من ذلك، ألا تلفزيون في غرفتك، التلفزيون يثير الدماغ، وهو يزعج أيضا الغدة الصنوبرية، لنفس الأسباب المذكورة أعلاه، ناهيك عن أن التلفزيون والإنترنت يجعلانك بسهولة تذهب إلى فراش النوم ساعة أو ساعتين متأخرا عن الموعد المطلوب.
ارتداء الجوارب في السرير
القدمان هما الجزء الأقل ارتواء في الجسم، وغالبا ما يكونان الجزء الأول الذي يشعر بالبرودة خاصة في الشتاء، والحال أنه ما إن تشعر بالبرد حتى يبدأ الجسم في التحرك لكي يتدفأ، وهنا خطر الاستيقاظ الذي يؤدي إلى انخفاض جودة نومك، وقد أظهرت إحدى الدراسات أن وجود القدمين الدافئتين يُحسن من نوعية النوم.
النوم في جو معتدل الحرارة
لا ينبغي أن يكون الجو في الغرفة أكثر دفئا من 18 درجة مئوية، الكثير من المنازل حرارتها عالية جدا، ولكن إذا كانت الحرارة أقل من 15 درجة مئوية، فقد يزعجك البرد.
إبعاد المنبه
المنبه وغيره من الأجهزة الكهربائية يجب أن تكون بعيدة عن سريرك، لأن أصواتها والثنائيات التي تومض يمكن أن تعكر نومك، ناهيك عن أن النظر إلى الأرقام على المنبه (الساعة 2:00، أو 03:15، أو 4 صباحا …) لن تزيدك إلا قلقا واضطرابا.
احفظ سريرك للنوم فقط
إذا كنت تستخدم سريرك لمشاهدة التلفزيون أو العمل، فإن هذا النشاط سوف يضاعف صعوباتك في الحصول على الاسترخاء والنوم، لذا حاول تجنب تلك النشاطات في سريرك.
مارس الرياضة البدنية
لاحظت دراسة أجرتها جامعة ستانفورد الطبية أنه بعد برنامج لمدة 16 أسبوعا من التمارين المعتدلة، أصبح الأشخاص الخاضعون لهذه التجربة ينامون في المتوسط 15 دقيقة قبل الوقت المعتاد، وفترة أطول بـ 45 دقيقة، ومع ذلك، لا تمارس الرياضة قبل النوم لأنها تبقيك مستيقظا.
لا تأكل السكريات
لا تأكل السكريات قبل الذهاب إلى النوم، فهي لا تثير عند البعض العصبية وحسب، ولكن قد تسبب أيضا ارتفاعا في السكر في الدم في غضون ساعات قليلة، وهو ما قد يوقظك، ومع ذلك، يمكنك أن تتناول طعاما بروتينيا جيدا قبل بضع ساعات من النوم، فسوف يساعدك ذلك على إنتاج الميلاتونين (هرمون النوم).
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
لبى النوووم بسسس الذ شي بالحياة ةة
😍😁
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12647 ] نشر منذ 3 شهور
إما أبعاد المنبه كيف نقوم للصلاه 😨
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
اسووم تبي النوم وبس
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
ايه والله ي الفهدد
ع الاقل نحلم بشي زين 😁😁😁😄😄
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه جعلك تحصلينه مبتغاك قريب يارب ويحفظك من كل حرام وابن حرام ومن يقراء
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه الله يسعدك يا اسوم 😂😂على طاري الحلم والله ان اختي امس صحتني وانا بحلم زعلت يووم صحتني😊😂😂😂😂كان كله ضحك وسوالف مع قريبه لي تمنيت اردانام ويرجع بس ماش ههههههه 😂😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
ان حلم مهبوول😊😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
كان
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
امين يارب تسلم لي
الله يخليك ويحفظككك
🌹🌷😍😍😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
مع قريبه لك عادي المشكلة لاكان الحب وصحيتي من الحلم
😅😅😅😂😂
أوقات والله تجيني البكوهه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
😊😂😂الله يجمعك مع ها الحب😊😊😂وتروح البكوه هههههه
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههه امين يارب تسلمين لي الله يخليك ي عسسسل
😘😘😘😘😘🌷🌷🌷🌷🌹🌹🌹
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 3 شهور
احيانن قد يتمنى الشخص ان ينام بسرداب ايامن طوال ليس للجاذبيه ولكن هروبن من واقع الحياه .
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
👍👍
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
ويخليك ❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
زمانگ لو صفا يـوم ما صفا لگ دوم
لگن عسى ربي يگتب اللي فيه خيره
الشهاده والصلاه والزگاه وحج وصوم
گل رگن احفظهـ وخلگ طيـب السيـره
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
ياصاحبيِ كثرت عليِ الهواجيس … النوم طار وراحة البال راحت .
مافادنيِ حتّى التعوذ مِن ابليس … لا القلب ساليِ ولا العيون استراحت .
ليته حصليِ النوم لوبه كوابيس … ولا اشتكت نفْسيِ الحزينة وباحت .
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂والله انهم صادقين
والله اني احب شكلي لاصحيت من النوم
يكون شعري منكوش مثل الاندومي 😂😂
وعيوني فناجيل 🙊🙊
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14333 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
والله جد يا اموله صدقتي😊😂احس بجمال غير طبيعي لما اصحى كذا 😊😊😂😂😂
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
ماكـل ممن جـر المواويـل طـرباآن
بعض البشر من ضيقت البال غنا😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
نعيش عمر الشقا مجروح خاطرنا
نطوي الليالي سهر والعمر يطوينا
على موانئ الظمأ جفت مشاعرنا
موج الرجا ما عرف وجهة موانينا😊
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14333 ] نشر منذ 3 شهور
جنوبيه انتي شاعره
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
لا فديتك متذوقه بس 😊واحيان اخربط😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله ي الجرناسس 🌹😍
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
الله الله .
لأني لقيتك في خفوقي ولأنك … نفس الغرام اللّي يراود ظنينك .
تكفيني النّظرة إللّي جات منك … ويكفيني من العمر لمسة يدينك .
ويكفي عيوني لا فقدتك يجنّك … ويكفي أشوف إحساس قلبي بعينك .
😊😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
😊😊صح لسانك خيي الجرناس😊😊
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمين خيتي أسوووم .. 💐 🌼😍
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7049 ] نشر منذ 3 شهور
😊😊😊😊☺☺☺
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
تسلمين خيتي جنو بيه قحطانيه .🌹 🌷
ألجرناس 🌴[ عدد التعليقات: 2663 ] نشر منذ 3 شهور
انا ودي ولكن ماحصل لي .
اواصل معكم يا حبايبن لي .
لكن النوم سلطان وقال لي .
رِح نام ولاتنسى الفجر تصلي .
استودعكم الله وانا اشهد إنكم اهل لي .
.
اشوفكم على خير ..🌹 💐❤
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
يسلمك ربي ويحفظك ونوم العوافي 😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2278 ] نشر منذ 3 شهور
يَ ربُ
آزِحَ تِلكْ آلهِمومَ عِنْ صدِورنآ
وآذِقنآ فِرحهه تعِوضنآ عنْ كِلْ مآمِررنآ بِهْ
مآدُمنآ نتنِفسْ
الوتر❤
رادو[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
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