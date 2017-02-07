الكشف عن تفاصيل حادثة صحن المطاف - صحيفة صدى الالكترونية

الكشف عن تفاصيل حادثة صحن المطاف
كشفت التحقيقات الأولية مع الشاب الذي حاول حرق نفسه في صحن المطاف بجوار الكعبة المشرفة، عن وجود خلافات عائلية بينه وبين عمه، حول الميراث الذي تركه والده له ولإخوته والمقدر بملايين الريالات، فضلاً عن الأراضي والبيوت بجوار الحرم وفي حي جرول بمكة المكرمة، إلا أن عمه استحوذ على كل شيء وطرده وإخوته من البيت.
وقالت مصادر أمنية، إن الشاب ” م.ج.ص.ق” حضرمي الأصل سعودي الجنسية المولود في العام 1402هـ، حاول لفت الأنظار إليه فقط لحل قضيته وليس الانتحار، خاصةً بعد أن تقدم بشكاوى لعدة جهات دون جدوى، لافتةً إلى أنه حاول مسبقاً إشعال النار في نفسه داخل المحكمة، وصدر ضده حكم بالحبس ستة أشهر.
من جانبها أوضحت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، في بيان لها، أن الشاب قام برشّ مادة البنزين على نفسه قرب الكعبة المشرفة؛ ما أدى إلى تناثر بعض القطرات على كسوة الكعبة من الجهة الغربية، داعيةً لعدم المبالغة والتهويل من الأمر، ومؤكدةً أن يقظة رجال الأمن كان لها الدور الكبير في إنهاء ما حدث.
قانون[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 3 شهور
ياليت يتم وضع اجهزة تفتيش شخصيه مثل ماتوضع في المطارات والدوائر الحكوميه
حفاظا على سلامة الاماكن المقدسه ومرتاديها
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3326 ] نشر منذ 3 شهور
مشاكل عائلية خاصة بينكم تدخل بيت الله والمسلمين فيهم ليش بغيت تحرق المسلمين حسبي الله عليك
الطاؤوس[ عدد التعليقات: 79 ] نشر منذ 3 شهور
بيت الله له حرمته **********
ولايجوز العبث في الحرم لأنه للمسلمين كافة
الشرع له كلمته ( القصاص )
ساري الليل[ عدد التعليقات: 134 ] نشر منذ 3 شهور
الحل هو الشرع وليس احراق نفسك من اجل الفلوس يا بوحضرم
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
سلامات فعلتك بتوديك ورى الشمس
السفير[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذو بالله من القهر
حلاله مسروق ويشوف غيره ايتهنا به ولا يقدر يسوي شي
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 3 شهور
اخي السفير قال الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم اعوذ بك من البخل والجبن وظلع الدين ((( وغلبت الرجال ))) قهر الرجال عمه له نفوذه فالدوائر الحكوميه واي شكوى يتقدم بها صاحب الشأن يتم حفظها وافهم يا فهيم بارك الله فيك
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
هذا قهر الرجال الذي استعاذ منه رسول الله عليه الصلاة والسلام
🅰ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
الله ينصر كل مظلوم ع ظالمه يارب
سبحان الله[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
ياريت عمه ياخذ جازه ظلم وطمع الرجال مقهووور حسبي الله عليه وعلى امثاله الطمعين اكل مال اليتيم يا ولكم من رب العالمين
خالد[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
الظلم ظلمات يوم القيامة اتقو الله في مال الأيتام
العدناني[ عدد التعليقات: 1673 ] نشر منذ 3 شهور
حلو التلميح ي صدى
حضرمي الأصل
كأكم ما تعرفوا أن أصل سكان الحرم هم إما من القبائل العربية ( قريش وحرب وغيرها ) أو من المجاورين وطلاب العلم من باقي بلاد الدنيا ,,, ولا يقلون مواطنة عن غيرهم
الفديع السبيعي[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
ليس بهذه الطريقة أن تحرق نفسك بجوار بيت الله الحرام حتى يعود لك حقك وحسبنا الله ع كل ظالم والرسول عليه الصلاة والسلام تعوذ من قهر الرجال
نسأل الله ان يعيد لك حقك أن كنت صادق بماتدعي عاجلا غير أجل
ولدالمدينه[ عدد التعليقات: 70 ] نشر منذ 3 شهور
سبقه جهيمان وربعه وكان مصيرهم السيف الاملح ونار جهنم من الله
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب