خامئني يدعو الإيرانيين إلى الرد على ترامب يوم الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

طهران(صدى):

دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين إلى الرد على تهديدات ترامب يوم الجمعة في ذكرى الثورة الإيرانية عام 1979.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامئني قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران ” لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية ” .

وأضاف: ” يقول (ترامب) عليكم أن تخافوا مني. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات ” .