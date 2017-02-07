خامئني يدعو الإيرانيين إلى الرد على ترامب يوم الجمعة - صحيفة صدى الالكترونية

خامئني يدعو الإيرانيين إلى الرد على ترامب يوم الجمعة
دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الإيرانيين إلى الرد على تهديدات ترامب يوم الجمعة في ذكرى الثورة الإيرانية عام 1979.
ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامئني قوله عبر موقعه الإلكتروني في اجتماع مع قادة عسكريين بطهران ” لا يمكن لأي عدو شل الأمة الإيرانية ” .
وأضاف: ” يقول (ترامب) عليكم أن تخافوا مني. لا! هكذا سيرد الشعب الإيراني على كلماته في العاشر من فبراير (ذكرى الثورة) وسيعبرون عن موقفهم ضد هذه التهديدات ” .
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4113 ] نشر منذ 3 شهور
دعا المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي دعا راس الفتنه لتحريض شعبه الله يشل اعصابك ويصيبك ويبلاك بالجلطات اللي تضرب قلبك ومخك
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
راح اوباما وكيرى لم يبقى لكم نسب مع ترامب واترامب ثور الله في برسيمه صاحبه الغنى
حكيم المسارات الستة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
2017
سيشهد سقوط الكهنوت الايراني و القضاء على حكم الملالي .. فقط ترقبوا
رااايق[ عدد التعليقات: 2574 ] نشر منذ 3 شهور
ما عندكم يااا إيران .. الا الطقاع .. هههههههه
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كنتوا تتوعدون أمريكا .. ولما شفتوا أن المسأله جد .. من خوفكم قلتوا نحن بتجربة الصواريخ لا نقصد أمريكا ..
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أنتوا جبناء هع هع هع
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 742 ] نشر منذ 3 شهور
الظاهر خامنئي بيسوي اضراب عن البصل والآش يوم الجمعه
ماعنده الا الخرطي
عندنا هندي يقول ايران فكر امريكا مافي فلوس و مافي سلاح
فكر امريكا في خوف هزا خامنئي رجل واجد مجنون
— ًًً.. يادافـع البلا هـاي اشلون تـرهـم هـاي ؟ .. ًًً–
ههههههههههههههههههههههههههههههههههاااي
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