الذبح عقاب المتمرد.. العثور على جثة إمام مسجد بصنعاء - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

أفادت تقارير إعلامية يمنية إن أهالي قرية القابل بمحافظة صنعاء عثروا على جثةإمام وخطيب جامع العراسي في قرية القابل مذبوحًا أمام مبنى تتخذه ميليشيات الحوثي مقرًا لها في المنطقة.

ولفتت تقارير إعلامية محلية إلى أن قرية القابل من أكثر المناطق اليمنية تعرضا لانتهاكات الحوثيين، لتصدرها المواجهات الأولى مع الجماعة قبيل اقتحامها صنعاء قبل أكثر من عامين.

ويواجه أئمة المساجد اعتقالات وانتهاكات متكررة من قبل جماعة الحوثي التي تسعى لإلزامهم بتعليمات خاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.