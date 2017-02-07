بشار الأسد: عائلتي لا تملك سوريا وسأتنحى في هذا الأمر فقط - صحيفة صدى الالكترونية

بشار الأسد: عائلتي لا تملك سوريا وسأتنحى في هذا الأمر فقط
شدد رئيس النظام السوري بشار الأسد على أن سوريا ملك للجميع وأن عائلته لا تملك البلد، مشيراً في لقاء مع وسائل إعلام بلجيكية إن والده الرئيس السابق حافظ الأسد لم يكن له أي علاقة بانتخابه رئيسا، معتبرا وجوده في هذا المنصب من قبيل المصادفة.
وأضاف توفي الرئيس حافظ الأسد، وتم انتخابي دون أن يكون له أي علاقة بانتخابي عندما كان رئيسا، أنا لم أكن أشغل أي منصب في الحكومة. لو أرادني أن أخلفه لوضعني في منصب ما وأعطاني مسؤولية، بينما لم تكن لدي أي مسؤولية في الواقع، وبالتالي فإن الأمر ليس كما كان كثيرون في وسائل الإعلام الغربية يقولون منذ انتخابي، لقد خلف والده أو وضعه أبوه في ذلك المنصب، إذا سورية يملكها السوريون، ولكل مواطن سوري الحق في أن يكون في ذلك المنصب ” .
وحول إمكانية تنحيه عن منصبه قائلا: ” إذا اختار الشعب السوري رئيسا آخر فلن يكون علي أن أختار أن أتنحى، سأكون خارج هذا المنصب. هذا بديهي لأن الدستور هو الذي يأتي بالرئيس وهو الذي ينحيه وفقا لصندوق الاقتراع وقرار الشعب السوري ” .
وأضاف: ” هذا طبيعي جدا، ليس فقط بسبب صندوق الاقتراع بل لأنك إذا لم تكن تحظى بالدعم الشعبي، فإنك لا تستطيع تحقيق شيئ في سوريا، وخصوصا في حالة الحرب. في حالة الحرب أكثر ما تحتاجه هو أن تتمتع بالدعم الشعبي كي تستعيد بلادك. تستعيد الاستقرار والأمن، دون ذلك لا تستطيع تحقيق شيئ ” .
عذب الكلام[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور
لا ياشيخ صدقناك
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
ياكلب بن كلب انت الان تقتل شعبك لعنت الله عليك
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 3 شهور
الله لايوفقك دنيا واخره يا تسلب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 3 شهور
كذاب يا ابن الكلب المجوسي الحقير
اوبوك غير الدستور بعد هلاك اخيك لتحكم بعده لعنة الله عليكم عائله مجوسيه صهيونيه صنيعة بريطانيا
ساكن[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
عايلة وسخة
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
يا كذاب
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
والله من الطقاع ياهل ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
تامه[ عدد التعليقات: 254 ] نشر منذ 3 شهور
😂
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4113 ] نشر منذ 3 شهور
عائله مسمومه رافضيه مجوسيه لا تخاف الله ولا ترجيه الى جهنم وبئس المصير