بالفيديو.. مخلوق بحري يثير ضجة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكائن بحري أثار حيرة كبيرة على الإنترنت.

وأظهر المقطع المتداول حيوانًا بحريًا تشبه زعنفته سمكة القرش يظهر في أحد الأنهار ولم يتم تحديد هوية هذا المخلوق.