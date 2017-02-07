بالفيديو.. مخلوق بحري يثير ضجة على مواقع التواصل - صحيفة صدى الالكترونية

نشر : منذ 3 شهور 6٬797 3 منوعات بالفيديو.. مخلوق بحري يثير ضجة على مواقع التواصل وكالات(صدى): تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لكائن بحري أثار حيرة كبيرة على الإنترنت. وأظهر المقطع المتداول حيوانًا بحريًا تشبه زعنفته سمكة القرش يظهر في أحد الأنهار ولم يتم تحديد هوية هذا المخلوق. الوسوم:الانهار, مخلوق بحري
عبدالله[ عدد التعليقات: 44 ] نشر منذ 3 شهور
هذا حوت الاورك ،،،،،،،،،،،،،، واضح جدا
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور
الله تعالى اعلم
nadem2008[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 3 شهور
كلامك صحيح