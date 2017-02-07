بالصور.. المكياج أعاد ثمانينية لسن الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

لندن(صدى):

اختفت تجاعيد الزمن بمجرد نشر رتوش المكياج على وجه ثمانينية، وزالت أثار العمر عنها.

فقد نشرت صحيفة الديل ميل البريطانية، صورا لعجوز في الثمانين من العمر، وهي تضع مكياجا، وبدت وكأنها في سن الشباب.

وقال الصحيفة ان حفيدة العجوز طلبة ان تضع لها المكياج، مما صدم العائلة بشكل حفيدتهم التي بدت بعد المكياج اصغر من عمرها بكثير.