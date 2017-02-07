بالصور.. المكياج أعاد ثمانينية لسن الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور.. المكياج أعاد ثمانينية لسن الشباب
اختفت تجاعيد الزمن بمجرد نشر رتوش المكياج على وجه ثمانينية، وزالت أثار العمر عنها.
فقد نشرت صحيفة الديل ميل البريطانية، صورا لعجوز في الثمانين من العمر، وهي تضع مكياجا، وبدت وكأنها في سن الشباب.
وقال الصحيفة ان حفيدة العجوز طلبة ان تضع لها المكياج، مما صدم العائلة بشكل حفيدتهم التي بدت بعد المكياج اصغر من عمرها بكثير.
المعنااا[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 3 شهور
ايه هين
غرام[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 3 شهور
صارت ارتب شوي بس هي نفسها ماتغيرت ،،
ولا مر زمن الشباب حولها ،،
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12625 ] نشر منذ 3 شهور
الله يالدنيا
ابو شهد[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور
لا يصلح العطار ما افسده الدهر
كـــيــــــــــــــــان[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 3 شهور
هذا المصير ، الله المستعان .
ahmad[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور
لا بأس رجعت عشرين سنه تقريبا