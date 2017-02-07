 بالصور.. المكياج أعاد ثمانينية لسن الشباب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 11

    مايو

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بالصور.. المكياج أعاد ثمانينية لسن الشباب

بالصور.. المكياج أعاد ثمانينية لسن الشباب
لندن(صدى):

اختفت تجاعيد الزمن بمجرد نشر رتوش المكياج على وجه ثمانينية، وزالت أثار العمر عنها.

فقد نشرت صحيفة الديل ميل البريطانية، صورا لعجوز في الثمانين من العمر، وهي تضع مكياجا، وبدت وكأنها في سن الشباب.

وقال الصحيفة ان حفيدة العجوز طلبة ان تضع لها المكياج، مما صدم العائلة بشكل حفيدتهم التي بدت بعد المكياج اصغر من عمرها بكثير.


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 3 شهور

ايه هين

[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 3 شهور

صارت ارتب شوي بس هي نفسها ماتغيرت ،،

ولا مر زمن الشباب حولها ،،

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 شهور

لا يصلح العطار ما افسده الدهر

[ عدد التعليقات: 177 ] نشر منذ 3 شهور

لا بأس رجعت عشرين سنه تقريبا