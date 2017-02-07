قطع قضيب رجل بعد ضبطه متلبسًا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد (صدى):

حاصرت مجموعة غاضبة من السكان المحليين في المغرب شخصًا تم ضبطه يمارس الجنس مع سيدة متزوجة، محاولين بتر جهازه التناسلي «قضيبه» مما تسبب له في إصابة بليغة.

وحسب مواقع إخبارية محلية مغربية، فإن سكان الدوار بالقرب من مراكش أقدموا على هذا التصرف العنيف بعدما ضبطوا الضحية متلبسًا بممارسة الجنس في مكان خلاء مع سيدة متزوجة.

هذا وقد جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في محاولة لرتق الجرح وإنقاذ العضو المصاب.