قطع قضيب رجل بعد ضبطه متلبسًا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة - صحيفة صدى الالكترونية

قطع قضيب رجل بعد ضبطه متلبسًا بممارسة الجنس مع سيدة متزوجة
حاصرت مجموعة غاضبة من السكان المحليين في المغرب شخصًا تم ضبطه يمارس الجنس مع سيدة متزوجة، محاولين بتر جهازه التناسلي «قضيبه» مما تسبب له في إصابة بليغة.
وحسب مواقع إخبارية محلية مغربية، فإن سكان الدوار بالقرب من مراكش أقدموا على هذا التصرف العنيف بعدما ضبطوا الضحية متلبسًا بممارسة الجنس في مكان خلاء مع سيدة متزوجة.
هذا وقد جرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات في محاولة لرتق الجرح وإنقاذ العضو المصاب.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15896 ] نشر منذ 3 شهور
محاولة لرتق الجرح…وأنقاذ العضو المصاب
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
رعد ومزن[ عدد التعليقات: 514 ] نشر منذ 3 شهور
كفو كفو كفو متزوجه او غير متزوجه قتل الزاني المحصن حلال لو قتلتوه ما عليكم ذنب
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 3 شهور
مسكين يالرجال دائما هو ضحية المراءه
المفروض هي من تعاقب لانها هي من استقبلته وفتح له الباب
لو كان الرجل متهجم عليها او مغتصبها كان يستاهل ولكن هي من دعته و قبلت بممارسة الجنس معه
من المؤكد ان هذا الرجل ليس من اهل الحي وغريب عليهم وهم لا يرغبون بالغريب ان يشاركهم فيها
لانهم من المؤكد انهم يعرفون تاريخها الاسود
حميد الدين الحمداني صاحب كتاب تعال تاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
بس حلوة غرفة العمليات عشان الصورة تكون قريبة للذهن
اختيار موفق
محلل[ عدد التعليقات: 125 ] نشر منذ 3 شهور
كلووو إلا العدة .. يا رعد ومزن لا تفتي من راسك .. المرأة محصنة كما ذكر الخبر .. بس من أدراك أن الرجل محصن .. حتى ولو محصن يقيم عليه الحد ولي الأمر وليس المواطنين الذين ضبطوه
غرام[ عدد التعليقات: 1997 ] نشر منذ 3 شهور
يستاااهل ماجاه ،،
والمفروض اي بنت تتاكد ان زوجها يخونها تريحه من هالشيء للأبد ،،
وهيك مابيصير في رجال متزوج يتجرأ يلعب بذيله ،،
هذي افضل واسهل طريقه للانتقام 😂😉
kkk[ عدد التعليقات: 219 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههههههههههه طيب والبنت الخربانه وش نسوي فيها
رحمتك ياربي..[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
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رحمتك ياربي..💔[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
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عبد القادر[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 3 شهور
KKK البنت الخربانة طال عمرك انا اشوف ووجهة نظري الشخصيه ، يتم تخييط جهازها التناسلي خياطة محكمة باسلاك نحاسية جارحة ، وخليها في ستين داهية هي واللي يلعب عليها ، لا بارك الله فيهم . هذا طبعا لغير المتزوجة
اما المتزوجة يا يقيمون عليها الحد والا يعلمون اصغر اخوانها وهو رح يتصرف .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3326 ] نشر منذ 3 شهور
كفو والله هذا هو التصرف الصحيح مع الزوج الخاين خذي منه العدة والحكم بكل الأحوال مخفف دامهم ما يطبقون شرع الله على الزوج الخاين احد يبي مغربية بالربع 😂😂😂😂🙈🙈🙈🙈🙈🙈
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 3 شهور
جزاته القطع 😂
والهذيك ماتتووووب !
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12625 ] نشر منذ 3 شهور
وهي إن شاء الله وش جزاها متزوجه بعد !
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
ليتهم يوم قطعوه فرموه
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4113 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص مافيه عمود كردان مايرحم الا الله
رااايق[ عدد التعليقات: 2574 ] نشر منذ 3 شهور
قد يكون اللي عملوه جيد .. لكن هناك شئ أسمه شرطة يقبضون عليه ويسلمونه للشرطة ..!!
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لأن بهذه الطريقة نكون عايشين في غابة !!
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لا حول ولا قوة إلا بالله ,,
ابوخالد[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 3 شهور
الله لا يوليكم على الناس وماادراكم هل هم مسلمين وبعدين الي يحاسب هو المحكمه اذا كان فيه اربعه شهود وشافو الميل في المكحل علعموم خبر سيء ونشره اسوء وتعليقات تجيب المرض اول شي تعلمو تنظفون اسنانكم قبل الصلاه وتصفون نعالاتكم في الاماكن المخصصه وتلبسون زين لاجيتو تصلون وتربطون حزام الامان وماتكلمون بالجوال وانتم تسوقون ويصير خير ان شاء الله
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2148 ] نشر منذ 3 شهور
خلاص
ملينا من أخبار التراكب
أجلبي لنا أخبارًا عن الجانب المشرق في المغرب
🌼توليب[ عدد التعليقات: 3031 ] نشر منذ 3 شهور
“القطع” هذا هو الحل الأمثل عشان ماعاد يفكر ف الموضوع.
والمصيبة أن الكلبة🐕متزوجة🤔 حابة تجرب كذا واحد يبدولي إنها متعودة ع هالحاجات قبل الزواج.
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
بعض البشر لو تولى على مسلمين نسووووا النااس داعش كلها وطلعوا لهم اللي اقوى من داعش
مساندين لهذه الافعال التي ليست اجراميه فقط بل تدميريه جدا
ابد اي واحد يزني اقطعوا عدته
ويل لهؤلاء من رب العالمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
وهي هي المتزوجه المفروض يطبق الرجم عليها
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
اخبارك يا مليكة غير مفيده
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
كلها من السر وتحت
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
ممتاز 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
فوفو 20 وش قصدك من الصح
*******[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
هههههه رعد يا انت شرير
ابوسلطان[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 3 شهور
والبنت الخربانة نقطع استه
هزيم[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 شهور
طيب والبنت المتزوجه وش سوولها.
هزيم[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 شهور
طيب والبنت المتزوجه وش سوولها.
يوسف البدر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 3 شهور
انا اشوف حتى البنت يقطعون ذكرهااا