مصرع لاعب الهلال في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

لقي لاعب نادي الهلال حاتم الغانمي مصرعه، إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة، وسيصلى عليه عصر اليوم الثلاثاء في مسجد العمودي.

وقال نادي الهلال في بيان له اليوم الثلاثاء: يقدم مجلس إدارة النادي أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة ” الغانمي ” في وفاة لاعب فريق درجة الشباب بالنادي ” حاتم الغانمي ” الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة .

وأضاف النادي سيصلى عليه عصر اليوم بإذن الله في مسجد العمودي .. سائلاً المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.