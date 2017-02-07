مصرع لاعب الهلال في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

مصرع لاعب الهلال في حادث مروري
لقي لاعب نادي الهلال حاتم الغانمي مصرعه، إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة، وسيصلى عليه عصر اليوم الثلاثاء في مسجد العمودي.
وقال نادي الهلال في بيان له اليوم الثلاثاء: يقدم مجلس إدارة النادي أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة ” الغانمي ” في وفاة لاعب فريق درجة الشباب بالنادي ” حاتم الغانمي ” الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة .
وأضاف النادي سيصلى عليه عصر اليوم بإذن الله في مسجد العمودي .. سائلاً المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13291 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
سمير[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الى بالله
الله يرحمه و يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان
الله امين
استغفر الله[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
سبحان الله[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
نصراوينهو[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه و يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان
عبدالله[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور
الله يغفر له ويرحمه وجميع موتى المسلمين
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 3 شهور
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم ويلهم اهله الصبر والسلوان ويصبر والديه على ما اصابهم
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه.
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعوضك عن حياتك الجنه
لايكثـــر[ عدد التعليقات: 19039 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه
ابو مهند[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويصبر ذويه
فـوزززان[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 شهور
الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم ويلهم اهله الصبر والسلوان ويصبر والديه على ما اصابهم
عبد الرحمن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
الموت لايعرف شاب والطفل والصغير لم نخلق لأجل الاستمتاع بالدنيا خلقنا لعباده ربنا سبحانه وانا لله وانا اليه راجعون
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5407 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه