 مصرع لاعب الهلال في حادث مروري - صحيفة صدى الالكترونية

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مصرع لاعب الهلال في حادث مروري

مصرع لاعب الهلال في حادث مروري
نايف السالم(صدى):

لقي لاعب نادي الهلال حاتم الغانمي مصرعه، إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة، وسيصلى عليه عصر اليوم الثلاثاء في مسجد العمودي.
وقال نادي الهلال في بيان له اليوم الثلاثاء: يقدم مجلس إدارة النادي أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة ” الغانمي ” في وفاة لاعب فريق درجة الشباب بالنادي ” حاتم الغانمي ” الذي انتقل إلى رحمة الله مساء أمس إثر تعرضه لحادث مروري في مدينة جدة .
وأضاف النادي سيصلى عليه عصر اليوم بإذن الله في مسجد العمودي .. سائلاً المولى القدير أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جنّاته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 58 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول ولا قوة الى بالله
الله يرحمه و يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

الله امين

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته

[ عدد التعليقات: 10200 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه و يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان

[ عدد التعليقات: 51 ] نشر منذ 3 شهور

الله يغفر له ويرحمه وجميع موتى المسلمين

[ عدد التعليقات: 4117 ] نشر منذ 3 شهور

الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم ويلهم اهله الصبر والسلوان ويصبر والديه على ما اصابهم

[ عدد التعليقات: 175 ] نشر منذ 3 شهور

الله يعوضك عن حياتك الجنه

[ عدد التعليقات: 19039 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور

الله يرحمه ويصبر ذويه

[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 3 شهور

الله يغفر له ويرحمه ويسكنه جنات النعيم ويلهم اهله الصبر والسلوان ويصبر والديه على ما اصابهم

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور

الموت لايعرف شاب والطفل والصغير لم نخلق لأجل الاستمتاع بالدنيا خلقنا لعباده ربنا سبحانه وانا لله وانا اليه راجعون