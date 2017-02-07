أم تلد أختها في المغرب والنيابة تأمر بتحليل الحمض النووي - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد (صدى):

تطورات مثيرة حدثت في الفضيحة الجنسية التي اهتز لها الرأي العام المغربي قبل ثلاثة أشهر، والتي أقدم فيها شخص على المداومة على مضاجعة واغتصاب ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والذي نتج عنه حملها.

فقد وضعت الفتاة مولودتها أول أمس بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، والتي تعد أختها.

وكشفت مصادر أنه فورعلمها بعملية الوضع أمرت النيابة العامة بإخضاع المولودة لتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الأب الحقيقي، وأخد أقوال الأم القاصر للمرة الثانية بعد الإستماع اليها قبل ثلاثة أشهرفي محضر رسمي ،والذي وجهت فيه الإتهام لأبيها ما أسفر عن اعتقاله والاحتفاظ به بسجن محلي.