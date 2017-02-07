أم تلد أختها في المغرب والنيابة تأمر بتحليل الحمض النووي - صحيفة صدى الالكترونية

أم تلد أختها في المغرب والنيابة تأمر بتحليل الحمض النووي
تطورات مثيرة حدثت في الفضيحة الجنسية التي اهتز لها الرأي العام المغربي قبل ثلاثة أشهر، والتي أقدم فيها شخص على المداومة على مضاجعة واغتصاب ابنته القاصر البالغة من العمر 16 سنة تحت التهديد بالسلاح الأبيض والذي نتج عنه حملها.
فقد وضعت الفتاة مولودتها أول أمس بقسم الولادة بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني، والتي تعد أختها.
وكشفت مصادر أنه فورعلمها بعملية الوضع أمرت النيابة العامة بإخضاع المولودة لتحليل الحمض النووي لتحديد هوية الأب الحقيقي، وأخد أقوال الأم القاصر للمرة الثانية بعد الإستماع اليها قبل ثلاثة أشهرفي محضر رسمي ،والذي وجهت فيه الإتهام لأبيها ما أسفر عن اعتقاله والاحتفاظ به بسجن محلي.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10192 ] نشر منذ 3 شهور
لا حول و لا قوة الا بالله
هذا الاب ان كان هو الفاعل لابد ان تحت تأثير المخدرات
الان تصبح المولوده بنتها واختها في نفس الوقت
محمد الدوسري[ عدد التعليقات: 95 ] نشر منذ 3 شهور
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
وبارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15896 ] نشر منذ 3 شهور
بعض الأباء حرام يطلق علية أسم أب…
هذا حيووووووووان🤔
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3326 ] نشر منذ 3 شهور
كلب خسيس ويستاهل الحرق 🔥🔥🔥
على كثر بيوت الدعارة والعاهرات بالمغرب ينتشر زنا المحارم عندهم دامك زاني واطي عندك العاهرات لعنة الله عليك من اب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12625 ] نشر منذ 3 شهور
قـــــــــذر الله لايبلانا
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7016 ] نشر منذ 3 شهور
😑😑😑😑!!!!
رعد ***[ عدد التعليقات: 746 ] نشر منذ 3 شهور
انت بالمغرب ووقفت على … لابارك الله فيك
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
هذا والدعارة عندهم حلال حسبي الله عليه من ابو ظالم مدري وش يحسون اللي يغتصبون محارمهم
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن تكذب وبعد الحمض يبين كذبها وظلمها لابيها للان مااعترف الاب وهم خلوه ثلاثه اشهر عشان تضع ويبين العلم
ان صدقت حسيبه الله الحيوان وان كذبت فعليها من الله ماتستحق
والله يكفينا شر هذه الدنيا ومصايبها
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
فوفو كيف تقولين الدعاره حلال عندهم خافي الله الدعاره حرام حتى في اسرائيل فما بالك في دولة مسلمه
فوفو 20[ عدد التعليقات: 5012 ] نشر منذ 3 شهور
حرام بشرع الله بس عندهم حلال على حسب قانونهم ماعليهم من شرع الله
alfahd42[ عدد التعليقات: 4412 ] نشر منذ 3 شهور
حتى القانون مهوب مسموح بس من دور الخنى يلقاه في المغرب ولا غيرها
مع انه سهل الوصول له عندهم كباقي الدول اللي ماتحكم بشرع الله بس مهوب مسموح