حلول فعالة للتخلص من مشاكل الدورة الشهرية - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

الكثير من السيدات يعانين من مشاكل في الدورة الشهرية وبخاصة من عدم انتظامها. وتعود هذه المشكلة لعوامل مسبّبة متعدّدة من بينها النظام الغذائي، الهورمونات، التوتر وغيرها.

نقدم بعض الحلول والعلاجات المنزلية السهلة والفعّالة التي ستساعدك على التخلّص من هذه المشكلة.

– من الطبيعي أن يتسبب سوء التغذية بمشاكل في انتظام الدورة الشهرية، لذلك يجب عليك تناول كميات كبيرة من الخضار والفاكهة لأنها تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسد للعمل بشكل صحيح.

اختاري الخضار والفاكهة العضوية لأنها لا تحتوي على المواد الكيميائية التي تؤثر سلبًا على الهورمونات.

– خلال الدورة الشهرية، أكثر ما ينقص جسم السيدة هو الحديد والزنك لذلك من الضروري أن تتناولي اللحوم الحمراء. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي اللحوم الحمراء على البروتينات التي تساعد في تعديل نسبة الهورمونات في الدم.

– من المعروف أن عشبة الحبق لديها فوائد مسكّنة وتساعد في تنظيم الدورة الشهرية وفي التخفيف من الألم التي تسبّبه.

يمكنك إضافة الحبق إلى جميع انواع المأكولات مثل السلطات والشوربات والمعكرونة كما يمكنك غليه واحتسائه مثل الشاي.