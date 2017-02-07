عدنان جستنيه: أكثر من خدم الهلال امام الاتحاد هو عمر المهنا - صحيفة صدى الالكترونية

السبت 13
مايو
على طقران…
خمسه استاد الملك وخمسه الملز
قبل المهنا
نفهم ان المهنا لو موجود بنفوز بعشره هههه
استمروا في الصياح طررررررررب
ابو سليمان ويش هاذي الألفاظ السوقيه كل ضفعه يالطاقيه خرونق
هالاعلاميين سببوا لنا كره للرياضة
الى متى وزارة الاعلام تاركتهم يسرحون ويمرحون
صباح مساء هم يسبون بالهلال ..
اعوذ بالله منهم جانا ملل منهم
كريهين لابعد الحدود ويحسبون انفسهم انهم ماثرين في الهلال والله مادرى عنهم الهلال غير انه عرف حقدهم الدفين ..
اسال الله ان يشغلهم في انفسهم
كذاب يا طرطوش
لاحول ولا قوة إلا بالله.
خبر تافه بصراحه . فاز الهلال او الاتحاد إيش المشكله ؟!!!
تعصب اعمى والمصيبه بعض الصحف للأسف هي من ينشر التعصب . كفايه خلاص بلاش كره وسب في بعض ..
اللي مسمى نفسك
اتحادي صميم
الاتحاد نادي كبير ومنافس تاريخي حقيقي للهلال
ولايحتاج
فزعه طرووش البحر امثالك…
كلامي واضح كأحد عاشقي وليس فقط مشجعي الزعيم اي كذاب او حاقد
على
طقرررررران
اكرر لن نعتدي على احد ولكن اي كذاب او حاقد على الهلال
على طقرررررررران
تقرأ زين والا لا….!!
التعليقات مغلقه
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 3 شهور
على طقران…
خمسه استاد الملك وخمسه الملز
قبل المهنا
نفهم ان المهنا لو موجود بنفوز بعشره هههه
استمروا في الصياح طررررررررب
اتحادي صميم[ عدد التعليقات: 109 ] نشر منذ 3 شهور
ابو سليمان ويش هاذي الألفاظ السوقيه كل ضفعه يالطاقيه خرونق
ساحر الكلمة[ عدد التعليقات: 1954 ] نشر منذ 3 شهور
هالاعلاميين سببوا لنا كره للرياضة
الى متى وزارة الاعلام تاركتهم يسرحون ويمرحون
صباح مساء هم يسبون بالهلال ..
اعوذ بالله منهم جانا ملل منهم
كريهين لابعد الحدود ويحسبون انفسهم انهم ماثرين في الهلال والله مادرى عنهم الهلال غير انه عرف حقدهم الدفين ..
اسال الله ان يشغلهم في انفسهم
صراحة[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
كذاب يا طرطوش
Fahood[ عدد التعليقات: 356 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة إلا بالله.
خبر تافه بصراحه . فاز الهلال او الاتحاد إيش المشكله ؟!!!
تعصب اعمى والمصيبه بعض الصحف للأسف هي من ينشر التعصب . كفايه خلاص بلاش كره وسب في بعض ..
ابوسليمان١٢٣٤٥[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 3 شهور
اللي مسمى نفسك
اتحادي صميم
الاتحاد نادي كبير ومنافس تاريخي حقيقي للهلال
ولايحتاج
فزعه طرووش البحر امثالك…
كلامي واضح كأحد عاشقي وليس فقط مشجعي الزعيم اي كذاب او حاقد
على
طقرررررران
اكرر لن نعتدي على احد ولكن اي كذاب او حاقد على الهلال
على طقرررررررران
تقرأ زين والا لا….!!