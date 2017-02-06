بالفيديو .. مواطن يكشف تفاصيل ضربه بالسواطير من أفارقة بعد سحبه مبلغ كبير من صراف - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

كشف المواطن منيف العتيبي تفاصيل هجوم 5 أشخاص من جنسية أفريقية عليه أمام منزله في حي أشبيلية بالعاصمة الرياض بالسواطير.

و قال العتيبي في اتصال هاتفي مع قناة “ الإخبارية ”، بعد أن سحبت مبلغاً من جهاز صراف آلي لبنك سامبا في حي القدس، قدره 39500 ريال من خدمة سحب خاصة بالمبالغ الكبيرة نسبياً ،تفاجأ بأفراد العصابة أمام داره ،مشيراً إلى أن حاول مطاردتهم لكن دون جدوى، حتى بعد اتصاله بالجهات الأمنية.

و أشار العتيبي الى انه لم ينتبه لمراقبة أفراد العصابة له، مؤكداً أن جنسياتهم إثيوبية وصومالية.