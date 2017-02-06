بالفيديو .. مواطن يكشف تفاصيل ضربه بالسواطير من أفارقة بعد سحبه مبلغ كبير من صراف - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. مواطن يكشف تفاصيل ضربه بالسواطير من أفارقة بعد سحبه مبلغ كبير من صراف
كشف المواطن منيف العتيبي تفاصيل هجوم 5 أشخاص من جنسية أفريقية عليه أمام منزله في حي أشبيلية بالعاصمة الرياض بالسواطير.
و قال العتيبي في اتصال هاتفي مع قناة “ الإخبارية ”، بعد أن سحبت مبلغاً من جهاز صراف آلي لبنك سامبا في حي القدس، قدره 39500 ريال من خدمة سحب خاصة بالمبالغ الكبيرة نسبياً ،تفاجأ بأفراد العصابة أمام داره ،مشيراً إلى أن حاول مطاردتهم لكن دون جدوى، حتى بعد اتصاله بالجهات الأمنية.
و أشار العتيبي الى انه لم ينتبه لمراقبة أفراد العصابة له، مؤكداً أن جنسياتهم إثيوبية وصومالية.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15818 ] نشر منذ 3 شهور
مسكين فرشوه عند باب بيته….
هذا الي نحذر منه…
تزايد العمالة الوافدة….والأفارقة المخالفين..
صدقوني أحنا محتلين من الداخل …
ولو صار أي مشكلة لاقدر الله..
بينفلتون فينا فلتتة الذيب الجايع…
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى من كل اعماق قلبي انه بعد مايتم القبض عليهم على طول يقتلون لأنهم هذولا هم صدق المفسدين والمروعين لعنه الله عليهم.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الحمد لله على السلامه !!؟