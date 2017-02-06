بالصور .. سجادة زهور وفلكلور شعبي في بيت الطائف بالجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

شاركت أمانة الطائف في دعم بيت الطائف المقام ضمن جناح منطقة مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” .

وهيئت الأمانة البيت وتشغيله بإنشاء سجادة زهور مكونة من 18 ألف شتلة من مختلف أنواع الزهور، وإقامة الفعاليات الفلكلورية الشعبية، واستقبال الزوار بالهدايا وماء الورد .

ويعد جناح أمانة الطائف أحد ركائز جناح منطقة مكة المكرمة في الجنادرية 31 ، ويلقى الرعاية والاهتمام من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ويجسد النمو المعماري الثري، وهويتها الأصيلة.