بالصور .. سجادة زهور وفلكلور شعبي في بيت الطائف بالجنادرية - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور .. سجادة زهور وفلكلور شعبي في بيت الطائف بالجنادرية
شاركت أمانة الطائف في دعم بيت الطائف المقام ضمن جناح منطقة مكة المكرمة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” .
وهيئت الأمانة البيت وتشغيله بإنشاء سجادة زهور مكونة من 18 ألف شتلة من مختلف أنواع الزهور، وإقامة الفعاليات الفلكلورية الشعبية، واستقبال الزوار بالهدايا وماء الورد .
ويعد جناح أمانة الطائف أحد ركائز جناح منطقة مكة المكرمة في الجنادرية 31 ، ويلقى الرعاية والاهتمام من سمو أمير منطقة مكة المكرمة، ويجسد النمو المعماري الثري، وهويتها الأصيلة.
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
ي لبى الورد والفل
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الصور رووووعه.