سييرا يجهز باجندوح والريو لقيادة الاتحاد أمام التعاون - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

يسعى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بقيادة التشيلي لويس سييرا، إلى تجهيز الثنائي جمال باجندوح وعبد الرحمن الريو للانضمام إلى تشكيلة الفريق الأساسية، خلال مواجهة التعاون التي تقام يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري جميل للمحترفين.

ويجهز سييرا الثنائي لخلافة كلا من بدر النخلي الذي يغيب للإيقاف بسبب حصوله على 3 بطاقات صفراء، فهد الأنصاري الذي يغيب للإصابة، حيث واصل الفريق استعداداته لمواجهة السكري اليوم الإثنين، وشهدت التركيز على تحسين التنظيم الدفاعي، وتغطية الثغرات والكرات العرضية، بمشاركة فهد المولد الذي انضم للتدريبات بعد الإجازة الخاصة التي منحت له ليوم إضافي من قبل الجهاز الفني.

فيما سينضم المصري محمد عبد المنعم كهربا إلى التدريبات فور وصوله قادماً من مصر عقب انتهاء مشاركته مع الفراعنة في بطولة الامم الأفريقية التي حصدت فيها مصر المركز الثاني بعد خسارتها من الكاميرون في النهائي.

كما استدعى المدرب التشيلي بعض اللاعبين الشباب من الفريق الأوليمبي لتدعيم صفوف الفريق حيث انضم كلا من عون البيشي ومهند السلمي وطارق عبدالله من اجل تطعيم دكة البدلاء.