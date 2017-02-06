تدريبات خفيفة للاعبي الهلال استعدادا لمباراة الفيصلي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، صباح اليوم الإثنين، تدريباتهم استعداداً لمواجهة الفيصلي يوم الخميس المقبل، في الجولة الـ17 من دوري جميل للمحترفين.

وعمد الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للهلال على تطبيق تدريبات بدنية وطبق تدريبات التسديد على المرمى والكرات العرضية، كما فرص مناورة على نصف مساحة الملعب، واختتم الجهاز الفني الحصة التدريبية بتدريباته تفكيك العضلات.

فيما واصل واصل نواف العابد برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب للشفاء من الإصابة التي لحقت به.