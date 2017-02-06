ضبط شخصين انتحلا صفة رجال أمن لسلب العمالة بجدة - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر انتحلا صفة “رجال أمن” وسلبا بعض المقيمين العاملين في المحلات التجارية.

وأوضح الناطق باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أن الدوريات السرية بدوريات الأمن بمحافظة جدة ضبطت شخصين في العقد الثالث والرابع من العمر بحوزتهما أجهزة اتصال لاسلكية، متهمين بانتحال صفة رجال الأمن وسلب المقيمين والعاملين بالمحال التجارية.

وأشار إلى أنه تم إيقافهما بمركز شرطة الشمالية بعد اتخاذ إجراءات الاستدلال الأولية، ومن ثم إحالتهما لهيئة التحقيق والإدعاء العام.