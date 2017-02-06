الفتح يختتم استعداداته لمواجهة ناساف الأوزبكي بحضور رئيس النادي - صحيفة صدى الالكترونية

معاذ محمود(صدى):

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح، اليوم الإثنين، تدريباته استعدادا لمواجهة ناساف الأوزبكي غدا الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في ملحق الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا.

وشهدت التدريبات تواجد أحمد الراشد رئيس النادي، ومنصور العفالق عضو الشرف، وإبراهيم بن حسن الشهيل عضو مجلس الإدارة، وخالد السعود مدير الاحتراف.

وخاض الفتح تدريباته وسط أجواء ممطرة، حيث بدأت بتمارين الإحماء، قبل أن يطبق الجهاز الفني بعض الجمل الفنية التي سيطبقها خلال مواجهة الفريق الأوزبكي، لتختتم التدريبات بتمارين الإطالة.