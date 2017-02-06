تعليق الدراسة بمدارس النطاق الأحمر بظهران الجنوب - صحيفة صدى الالكترونية

محمد طحيطح(صدى):

وجه مدير التعليم بظهران الجنوب سعيد بن هباش الوادعي اليوم بتعليق الدراسة في مدارس النطاق الاحمر من غدا الى الخميس.

وقال الوداعي في رسالة الى قادة المدارس: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اما بعد:فنظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المحافظة وبعد التواصل مع الجهات ذات العلاقة وحرصا على سلامة منسوبي ومنسوبات المدارس”.

وتابع: “عليه فقد تقرر تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الثلاثاء الموافق 1438/5/10 إلى نهاية دوام يوم الخميس 1438/5/13. والنظر في إعادة نظام التوأمة لبعض المواقع التي تم التوجيه بإعادة الدراسة إليها مع بداية الفصل الدراسي الثاني حسب محضر اللجنة الامنية نظرا للعجز القائم في بعض التخصصات في تعليم البنات .