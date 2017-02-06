بالفيديو.. تخريب جدارية فنانة سعودية بأستراليا تطالب فيها بإسقاط الولاية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. تخريب جدارية فنانة سعودية بأستراليا تطالب فيها بإسقاط الولاية
أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن شخصا مجهولا طَمس جدارية تشكيلية يوم السبت الماضي للفنانة السعودية “صفاء” كانت قد رسمتها على جدار مطعم تملكه امرأة أسترالية من أصل مغربي.
ووفقا للصحيفة البريطانية قالت الفنانة “صفاء” لوسائل إعلام أسترالية؛ إنها حزينة بعد العمل العدواني والتخريبي الذي طال جداريتها واستغرق العمل بها عدة أشهر وترمز لشخصيات سعودية تدافع عن حقوق المرأة السعودية بما في ذلك “رفع الوصاية عن المرأة السعودية”.
وأضافت: ينتابني شعور بالبكاء جراء الاعتداء والتشويه الذي طال جداريتي والذي وصفته بأنه اعتداء على حرية المرأة المسلمة والسعودية، مشيرة إلى أن هوية المُخرّب لم تتحدّد حتى الآن.
عماد محمد[ عدد التعليقات: 405 ] نشر منذ 3 شهور
عليك من الله ما تستحقين وتخريب هذا الغثاء هو أقل ما يمكن في مواجهة مثل هذه الحركات التحريضية المناهضة للشرع وللأخلاق. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي أمثالك.
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
سقط قلبهاا من مكانهه
محمد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
قال الامام النووي: تصوير صورة الحيوان مستحب شديد الاستحباب وهو من السنن والنوافل في الشريعة الاسلامية
قال الامام مالك: تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب مستحب ومطلوب ومن السنن والنوافل في الشريعة الاسلامية
الاسلام يشجع على تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب للرجال والنساء في الدنيا
الرسول استحب تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب للرجال والنساء في الدنيا
قال الامام الشافعي: المصورين والرسامين للفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب سيدخلون جنة الفردوس الأعلى يوم القيامة
استحب الله تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب للرجال والنساء في الدنيا
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
ليتهم شوهوا وجهك وطمسوا معالمه ياقليلة الحياء
قال إسقاط ولاية الرجل قال عشان تسرحين وتمرحين لاحسيب ولارقيب.
محمد[ عدد التعليقات: 214 ] نشر منذ 3 شهور
قال الامام النووي: تصوير صورة الحيوان مستحب شديد الاستحباب وهو من السنن والنوافل في الشريعة الاسلامية
قال الامام مالك: تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب مستحب ومطلوب ومن السنن والنوافل في الشريعة الاسلامية
الاسلام يشجع على تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب للرجال والنساء في الدنيا
الرسول استحب تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب للرجال والنساء في الدنيا
قال الامام الشافعي: المصورين والرسامين للفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب سيدخلون جنة الفردوس الأعلى يوم القيامة
استحب الله تصوير ورسم الفراشة والكلب والقطة والفيل والزرافة والسمكة والحوت والغزال والخروف والأرنب للرجال والنساء في الدنيا
روميو[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
انا بسقط ولايتك بس تعالي البيت ابي اسوي لك اندوووووومي
سالم[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
اليوم شوهوا جداريتك طيب ما فكرتي ولو للحظة وبعد أن تسقط عنك الولاية يطول التخريب كرامة كل جدار تختبئ خلفه أنثى ؟
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
الله يجعلس الضيم
موجوع قلبي ع فراق حى 💟[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 3 شهور
الاخ محمد اتقى الله فيما تقول عن رسم الأرواح ‘فتاوى بن باز رحمه الله
الرسم له معنيان: أحدهما رسم الصور ذوات الأرواح، وهذا جاءت السنة بتحريمه، فلا يجوز الرسم الذي هو رسم ذوات الأرواح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:((كل مصور في النار))، وقوله صلى الله عليه وسلم: ((أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون، الذين يضاهئون بخلق الله))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم)).
ولأنه صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور، فدل ذلك على تحريم التصوير، وفسر العلماء ذلك بأنه تصوير ذوات الأرواح من الدواب والإنسان والطيور.