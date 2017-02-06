بالفيديو.. تخريب جدارية فنانة سعودية بأستراليا تطالب فيها بإسقاط الولاية - صحيفة صدى الالكترونية

كانبرا(صدى):

أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن شخصا مجهولا طَمس جدارية تشكيلية يوم السبت الماضي للفنانة السعودية “صفاء” كانت قد رسمتها على جدار مطعم تملكه امرأة أسترالية من أصل مغربي.

ووفقا للصحيفة البريطانية قالت الفنانة “صفاء” لوسائل إعلام أسترالية؛ إنها حزينة بعد العمل العدواني والتخريبي الذي طال جداريتها واستغرق العمل بها عدة أشهر وترمز لشخصيات سعودية تدافع عن حقوق المرأة السعودية بما في ذلك “رفع الوصاية عن المرأة السعودية”.

وأضافت: ينتابني شعور بالبكاء جراء الاعتداء والتشويه الذي طال جداريتي والذي وصفته بأنه اعتداء على حرية المرأة المسلمة والسعودية، مشيرة إلى أن هوية المُخرّب لم تتحدّد حتى الآن.