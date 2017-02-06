 فتاة ألمانية تتحدث اللغة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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فتاة ألمانية تتحدث اللغة العربية




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور

عجيب ……… الاجانب من كم سنه اصبحو يتحدثون العربية بطلاقة

[ عدد التعليقات: 4072 ] نشر منذ 3 شهور

لا والله شكلي بصفق اللي تلقف ورد علي