فتاة ألمانية تتحدث اللغة العربية - صحيفة صدى الالكترونية

الخميس 11
مايو
عجيب ……… الاجانب من كم سنه اصبحو يتحدثون العربية بطلاقة
طيب وش اسوي لها انا
صفق لها هع
لا والله شكلي بصفق اللي تلقف ورد علي
ههههههههه آسفه
التعليقات مغلقه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 1232 ] نشر منذ 3 شهور
عجيب ……… الاجانب من كم سنه اصبحو يتحدثون العربية بطلاقة
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4072 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وش اسوي لها انا
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12625 ] نشر منذ 3 شهور
صفق لها هع
عبادي الهلالي[ عدد التعليقات: 4072 ] نشر منذ 3 شهور
لا والله شكلي بصفق اللي تلقف ورد علي
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12625 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههه آسفه