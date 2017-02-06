أربع أمور تسعد الزوجة.. لكن لا يفعلها الرجل - صحيفة صدى الالكترونية

أربع أمور تسعد الزوجة.. لكن لا يفعلها الرجل
المتزوجات دائما يبحثن عن السعادة مع أزواجهن والحصول على علاقة متوازنة مليئة بالانسجام والمشاعر المتبادلة، إلا أن هناك أمورًا ترغب بها المرأة ولا تحصل عليها من شريكها.
ونشر موقع santé 4 أمور أساسية خلال العلاقة الزوجية الحميمة بالنسبة للمرأة، إلا أنها قد تبدو ثانوية عند الرجال، تعرفوا عليها.
الجانب الرومانسي: من المعروف أن الرجل أقل رومانسية من المرأة، وهم واقعيون ولا يعطون أهمية كبيرة إلى الخطوات الرومانسية والعاطفية في حين أن النساء يعشقن الرجال الذين يعبرون عن حبهم علناً ويتمتعون بعاطفة ومشاعر.
الإلتزام: يهرب أغلب الرجال من فكرة الالتزام على العكس المرأة التي تحلم دائماً بإكمال حياتها مع نصفها الآخر وبناء أسرة معه، ولذلك ترغب النساء دائماً أن يكون شريكها ملتزماً معها في كل الامور.
المديح: تخفف كلمات المجاملة والمديح من وطأة غضب المرأة أو غيرتها أو حتى انعدام ثقتها بالشريك. وهذه العبارات تجعلها تشعر بالأمان وأنها مميزة بالنسبة لحبيبها.
أولويات الرجل: لا تطلب المرأة الاهتمام إلا انها تحتاج دائماً أن تشعر بأنها أولوية بالنسبة لحبيبها، ويحتجن باستمرار الى اهتمام الشريك. إلا أن الرجال لا يمكنهم تلبية هذه الاحلام لأسباب عدة.
غير معروف[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 3 شهور
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أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
😍😍😍
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
حب الروح وتآلف الارواح يجلب كل هالاشياء تلقائيا 😊
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 3 شهور
تعرف نسعد زوجاتنا بعدين زوجاتنا مايسعدهم غير الفلوس ودخول المولات بعد كذا تفكر بالجنس
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 3 شهور
1/ الفلوس
2/دخول الأسواق
3/ كلام الحب
4/ الاكل في المطاعم
هذا اللي يسعدهم الزوجات
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
صحيح اساساً الأنثى تحب المدح والكلام الحلوو 😍
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
دآنـــــــہہ
صحيح أساساً الأنثى تحب المدح والكلام الحلوو
..
صدقتي يادندون لكن هذا بالنسبة للأنثى وليس المرأة
يقولون كل أنثى امرأة وليس كل امرأة أنثى🤔
فيه نساء ( مسترجلات ) لو يثني عليها زوجها ويمدحها منا ليوم الدين
ماتحركت فيها شعرة اصلاً أسلوبها معاه مايشجعه يقول لها گلام حلو
دائماً المسترجلة صوتها عالي وعباراتها مع زوجها : خييير ، وينك ، ع شحم ، مع نفسك
ووالخ من العبارات الدرباوية.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
توليب 👍👍👍👍👍👍👍👍
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
توليب 😊😊
حتى المسترجله والدرباويه تبي تسمع كلام حلو
ترى لهم مشاعر واحاسيس …بس عشان ممكن البيئه خلتهن قاسيات شوي🤔🤔 ….وبعضهن هي كاريزمتها هيك بس بداخلها تبقى انثى وطفل كمان 😊….هن مالقن اللي يحفز هالاحاسيس فيهن …ماتسمع الا كلام يسمن البدن واسلوب ابوكلب لذلك هالشي ينعكس ع شخصيتها
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
يا ماوراء الغيوم….الوعد .. تقولين: حتى المسترجله والدرباويه تبي تسمع كلام حلو
ماعليش أنا ماني معاك ف هالنقطة
اللي تبغي تسمع كلام حلو لازم تقول كلام حلو😊
حتى لو كانت عايشة ف بيئة قاسية هذا مايعطيها العذر أنها ماتقول كلام حلو
إلا ف حال أن زوجها ( درباوي ) وكل ماتحاول تصير لطيفة معاه يطنشها من حقها تنسى
الكلام الحلو وتبادله العربجة😡
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
ما قلت لك عمر سيف العشق ما يقتلك ** ما تشوفني حي قدّامك وأنا أمـوووت فيـك😘
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
صح الكلام الحلو والاهتمام تسعدني،،
😍❤️
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
مااصدق ان في بنت تقول لزوجها خييير ومع نفسك وشحم وهالحكي 🙄
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
شيء حلو وشعور رائع لاصارت الزوجه تهتم للزوج والعكس 💔
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ 3 شهور
مادام نص الليل روح على خير
والنص الآخر باقيٍ له بواقي
ترى صلاة الوتر فيها تباشير
وتنفعك عند الله بوقت التلاقي
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا صراحه مااكره المرأة او انتقص من مكانتها باالحياة ،، لكن لااحبها لأني ماعمري بحياتي شفت شئ زين منها ،، حتى النظرات فيها علامات تعجب لي ،، الحين بزمننا الحاظر كل اكثر البنات مدللاات ومرفهات والدليل انظر للاانستقرام والسناب بتشوف ألي يشيب براس ويقهر صدق خاصه لاكنت انسان وضعك المادي صعب.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10160 ] نشر منذ 3 شهور
المفروض ان الزوج يكثر من مدح زوجته والثناء عليها في كل شي
لماذا يبخل الزوج على زوجته بكلمات لن تكلفه شي
امتدح المرأة تملك قلبها وكل مشاعرها واحاسيسها
مشكلة الكثير من الرجال الجفاف العاطفي والبخل في اختيار كلمات المديح . يا اخي امدح الزوج لن تخسر شي بل العكس هو الصحيح
alfahd42[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 3 شهور
المدح ينفع في الرجل فما بالك في المراءة
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14221 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههه