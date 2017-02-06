أربع أمور تسعد الزوجة.. لكن لا يفعلها الرجل - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

المتزوجات دائما يبحثن عن السعادة مع أزواجهن والحصول على علاقة متوازنة مليئة بالانسجام والمشاعر المتبادلة، إلا أن هناك أمورًا ترغب بها المرأة ولا تحصل عليها من شريكها.

ونشر موقع santé 4 أمور أساسية خلال العلاقة الزوجية الحميمة بالنسبة للمرأة، إلا أنها قد تبدو ثانوية عند الرجال، تعرفوا عليها.

الجانب الرومانسي: من المعروف أن الرجل أقل رومانسية من المرأة، وهم واقعيون ولا يعطون أهمية كبيرة إلى الخطوات الرومانسية والعاطفية في حين أن النساء يعشقن الرجال الذين يعبرون عن حبهم علناً ويتمتعون بعاطفة ومشاعر.

الإلتزام: يهرب أغلب الرجال من فكرة الالتزام على العكس المرأة التي تحلم دائماً بإكمال حياتها مع نصفها الآخر وبناء أسرة معه، ولذلك ترغب النساء دائماً أن يكون شريكها ملتزماً معها في كل الامور.

المديح: تخفف كلمات المجاملة والمديح من وطأة غضب المرأة أو غيرتها أو حتى انعدام ثقتها بالشريك. وهذه العبارات تجعلها تشعر بالأمان وأنها مميزة بالنسبة لحبيبها.

أولويات الرجل: لا تطلب المرأة الاهتمام إلا انها تحتاج دائماً أن تشعر بأنها أولوية بالنسبة لحبيبها، ويحتجن باستمرار الى اهتمام الشريك. إلا أن الرجال لا يمكنهم تلبية هذه الاحلام لأسباب عدة.