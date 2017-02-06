للمتزوجين.. العلاقة الحميمة تعالج آلام الرأس والصداع النصفي - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

العلاقة الحميمية بين الأزواج لا يقتصر هدفها على الغريزة فقط، بل تتعدى كل ذلك إلى نتائج أفضل بمعرفة بعض التفاصيل البسيطة التي تحمل تأثيراً كبيراً، ومن أبرز هذه المعلومات والنصائح:

الرائحة الذكية تزيد من جاذبية الشخص والعكس صحيح.

العلاقة الحميمة الجيدة تؤثر على جزء في مخ الإنسان مسؤول عن الشعور بالحب.

العلاقة الحميمة تزيد من قوة جهاز المناعة.

العلاقة الحميمة تعالج آلام الرأس والصداع النصفي.

ممارسة الرياضة مدة ٢٠ دقيقة قبل العلاقة الحميمة يساعد على تحسينها.

ارتداء أحذية الكعب العالي يقوي عضلات الحوض وبالتالي علاقة أفضل.

النساء أكثر حساسية للمس من الرجل بمعدل ١٠ مرات.