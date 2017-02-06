للمتزوجين.. العلاقة الحميمة تعالج آلام الرأس والصداع النصفي - صحيفة صدى الالكترونية

للمتزوجين.. العلاقة الحميمة تعالج آلام الرأس والصداع النصفي
العلاقة الحميمية بين الأزواج لا يقتصر هدفها على الغريزة فقط، بل تتعدى كل ذلك إلى نتائج أفضل بمعرفة بعض التفاصيل البسيطة التي تحمل تأثيراً كبيراً، ومن أبرز هذه المعلومات والنصائح:
الرائحة الذكية تزيد من جاذبية الشخص والعكس صحيح.
العلاقة الحميمة الجيدة تؤثر على جزء في مخ الإنسان مسؤول عن الشعور بالحب.
العلاقة الحميمة تزيد من قوة جهاز المناعة.
العلاقة الحميمة تعالج آلام الرأس والصداع النصفي.
ممارسة الرياضة مدة ٢٠ دقيقة قبل العلاقة الحميمة يساعد على تحسينها.
ارتداء أحذية الكعب العالي يقوي عضلات الحوض وبالتالي علاقة أفضل.
النساء أكثر حساسية للمس من الرجل بمعدل ١٠ مرات.
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 3 شهور
ذبحتوا المتزوجين بكثر قرقرتكم وسببتوا لهم الصداع و الامراض ناس ينصحون وناس ثانين يحذرون احنا نعرف الأمور هذي ونعرف نتعامل معها من غير ما احد يرشدنا ويدلنا عليها يالله الخلاء
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 3 شهور
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 10160 ] نشر منذ 3 شهور
حركة اللمس فعلا لها دور فعال لجعل المرأة تذوب كالزبده في المقلى
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
كلاااااام فاااااااضي أبثرتونا ودراساتكم ، هذا أنا متزوجة ومصدعة ولاعندي مناعة أدناة نسمة هوا حتى لو من المگيف أرشح🤒
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
علاجي من الصداع الزواج 😥😅
….[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
اخيرآ ياتوليب اقصد جوري
اعترفتي انك متزوجه
على اساس العلاقه الزوجيه مقرفه
😷😷😷😷
😂😂😂😂😂😋😋😋😋
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
ارتداء أحذية الكعب العالي يقوي عضلات الحوض وبالتالي علاقة أفضل !
مع نفوسكم
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
جوري مين🤔
وإذا جوري اللي تقول عنها قالت أن العلاقة الزوجية قذرة فهي صادقة جميع الإفرزات التي تخرج من
الجسم قذررررة😷
النظافة ف الحور العين : عرقها يخرج ع هيئة ( مسك ) ولابول ولاغائط ولا ريح ولا عرق ولامخاط ولا حيض ولانفاس.
أما الحور الطين حدث ولاحرج من الروائح من غير العلاقة فما بالك مع العلاقة حتى الرجل😷
..
ولكن الوسخ والوسخة ماعندهم مشكلة.
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4104 ] نشر منذ 3 شهور
ههههه الروائح اللي كنها ريحة فجل في بعض الحريم الواحد يجامع وهو لابس كمامه
رهيب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
شي جميل !
رهيب[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 3 شهور
شي جميل ! وبعضهن ودك تاكلها
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
وش دراكك أن جوري قالت كذا أجل ؟ ؟ 😁😁
تتخفين ورا اسم توليب وتحسبين انهاا بتمشي علي ؟!
😁😁😁 بس وش نقول بزرنهه حركاتهم معرؤفه
😂😂😂
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
نفس الأسلوب ونفس الفلسفة المخيسسهه
😁😁😂😂
إذا بتضحكين ع هالرجال المسكين فأنا مماتقدرين تبطين
😂😂😂
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
يا أسوووم الغبييية .. أنا قلت إذا هي جوري قالت كذا بناء ع كلامه
لإنه يقول جوري قالت .
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
مسوية لي فيها قفيطة وهي تقرأ وماتفهم ، شوفي لك مترجم يفهمك التعليقات😂😂😜
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
وإذا فيه أحد مخيس ع قولتك فهو أنتِ يالمروحة إلا تجملين الوساخة والقذارة باللي هي به.
بسم الله اللذي لايضر مع اسمه شيئ[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
والله غريب 🤔
وش اللي قرف وريحه انتي وياه..؟؟
قسم بالله العظيم ان زوجي وده ياكلني اكل
من اللي اسويه بجسمي من اهتمام ونظافه
وحمام مغربي كل اسبوع غير الكريمات القابله
للأكل اللي تنحط على الجسم وقت العلاقه
وانتي اختاري كل النكهات موجوده
وكل يوم شاور .. بس صحيح بعض الحريم ….😏
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
الدراسة تقول : ارتداء أحذية الكعب العالي يقوي عضلات الحوض وبالتالي علاقة أفضل
.. الكعب العالي معروف مضر صحياً .. تضحكون ع مين أنتم😛
ماخذين راحتكم ف الفقشش😛لإنكم متأكدين أن فيه حريم ( غبياااات )
قال وين قال معههههم يصدقون أي شئ.
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
الكريمات القابلة للأكل .. لاتنسين الكاتشاب 😂😂
مكان يخرج منه ؟؟؟؟؟ منين تجي الروائح الزكية.
.. هذي تربية الأفلام !!!
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
وأنتِ أختاري كل النكهات موجودة
.. مايستفيد إلا أصحاب المحلات .. رزق الهبل ع المجانين🤓
بعضهن دكتورة ومثقفة وتتفنن ف مثل هالمواضيع وأي شئ تشوفه ولاتسمعه تطبقه بحذافيره صايرة غرفة النوم
حقل تجارب … ولو تسألها عن باقي الأمور ماحولك أحد بما فيها الطبخ.
….[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
جوري ..اقصد توليب
اهتمي بنفسك ياماما
اذا انتي شايفه نفسك ريحه وقرف
فما بالك بزوجك المسكين وش ذنبه
ان الله جميل يحب الجمال.
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
والله اذا شي يجملني بعين زوجي
بسويه هبل والا مجنن
اصلا الرجال صاروا مطلعين على كل شي
بس يمكن انك كبيره بالعمر فطبيعي
ماتعجبك هالاشياء
اهتمي بالطبخ اصرف لك ولشايبك .😛😛
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
جميل يحب الجمال ما أختلفنا ولكن وين الجمال ف شغل الگلا….؟
أهتمي بمطبخك وثقفي نفسك بدال ماتضيعين وقتك ف غرفة النوم نكهات وكريمات
وخرابيط ترى ماكل شئ تشوفينه صالح للتطبيق يا إمعة .. ربي ميز الإنسان عن الحيوان بالعقل!!
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
۞ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ …….)
يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها كما قال ) لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم )
أي يمشي قائماً منتصباً على رجليه ويأكل بيديه وغيره من الحيوانات يمشي على أربع ويأكل بفمه وجعل له سمعاً وبصراً وفؤاداً
( يفقه بذلك كله وينتفع به ويفرق بين الأشياء )
ويعرف منافعها وخواصها ومضارها في الأمور الدنيوية والدينية
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
😅😅😂😂😂😂😂
والله انكك جوري ومحد قافطك غيري
قال قافطه وماقافطه ع اساس رقعتي لعمرك الحين
😁😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂 اهه بس
يلا هشش انتهى
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
أسوووم الجبانة متخفية🤦🏻♀️ بدون معرف🤣🤣
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
الرجل يبغى حاجتين ✌
نظافه وجمال …فقط فقط
.
.
.فاستريحي عزيزتي صاحبة الكريمات والخلطات لاتشقين وتتعبين وتسخرين جل جهدك وتفكيرك في هالامور التافه 😎
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
وانا قايله اني امشي على اربع..!!؟؟؟
😛😛😛
الحمدلله على العافيه..
((يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها ))
علمي نفسك توك قبل شوي تقولين طين وقرف وريحه
طسي بس خسارة وقتي اللي ضيعته احسب
عندك عقل طلعتي خبله الله لايبلاناا
😛😝😛😛😛😛
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
الله العالم منو اللي يتخبى ورا النكات ي انسه جوري 😁😁😅😅😅
صدق انكك خبلهه ماعليك شرههه ضيعنا وقتنا ع الفاضي معاك
.. 🌚
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
اللي يجمل المرأة بعين زوجها العاقل هو ( العقل ) والأسلوب والنظافة والذوق
مو حركات الأفلام يا أسوووم الإمعة.
ع فكرة فيه فرق بين الرجال وأشباه الرجال🐑
اللي يجيك وديع مطيع وين ماوجهتيه يتجه ويش ماقلتي له ينفذ
حتى لو طلبتي منه يلحس كوعه راح يحاول🤣🤣
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
والله مابيضيعنا الا نصايحك
طبخ ايش يا ام طبخ
ترى حتى البنقاله والهنود
يطبخون ..
والمطبخ مو كل شي في حياة الزوجه
اخرتها كرشتك انتي وياه قدامكم
قالت طبخ وثقافه .. ترى حتى امه وخواته
مثقفات ويطبخون .. لاكن انتي ميزتك انك زوجه .
😛😛😛😛😛
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
وحاجات الفراش هذي اللي تشوفونها وسيله للسيطره ع الرجل تأكدي عزيزتي مجرد ماتنتهي تلك اللحظات
يرجع يشوفك بنظره اخرى وبزاويه اخرى مختلفه تماما 😊
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
الرجل الحقيقي صاحب الذوق الرفيع لن تعجبه اي امراءه 👍
.
.
اما الرجل الاهبل اول ماتضحك زوجته عليه بلبس ولا مكياج يشوف اي شي هيك 😍👈…..بس حتى الاهبل لابد يفوق من غيبوبته في يوم ما ويكتشف انه مظلووووم ومضحوك عليه 😂😂😂
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
روحي بس كملي الفيلم يا أسوووم الإمعة عشان تتثقفين .. وإذا خلصتي الفيلم أبحثي ف النت
عن الكريمات سمعت أن فيه كريمات جديدة برائحة الشواء وآخرى بنكهة الثوم والبصل
الله يعينك ع نفسك
الشرهة مو عليك الشرهة ع اللي معطيك أكبر من حجمك وقاعد ياخذ ويعطي معاك.
مسوية لي فيها نونو🍼
بعض الحريم كل مايكبر سنها يصغر عقلها.
ع فكرة فيه فرق بين الزوج وبين؟؟؟؟؟
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
ترى أبثرتينا أنتِ وجوري
مافي الكون إلا جوري .. الناس يتشابهون ف أساليبهم
لكن مانشره عليك ماتعرفين كوعك من بوعك ثقافتك ف كريمات ال🐑
هذي اللي لاحسة مخك وصدقيني دام هذي ثقافتك راح تبقين أميييييية.
فيه وحدة عاقلة ماتهتم ف المطبخ
ترى فيه فرق بين الزوجة وبين ال؟؟؟؟
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
والله وبالله وتالله لاني أسوم ولا أعرفها
لاكن لمجرد التأكد رجعت لخبر علقتي
عليه بأسم جوري .. وطلع لك نفس عدد التعليقات
يعني انتي فعلا جوري … ماعليناا
قومي تمرخي بالفازلين ونامي
اصلا حدك فازلين وفكس ويخب عليك
😛😛😛😛😂😂😂😂😂😂😂
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
🌺.. عدد التعليقات: 1299 ] نشر منذ 2 يومين
على علاقة برجل أعمال🤔
..
تلف على الرجل مثل الحية🐍بشتى الطرق والوسائل .. الين تجيب رأسه وتنكبه ” إلا مارحم ربي “
…
😛😛😛
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂😂😂😂
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههههههه وووو هههههههههههه
روزا[ عدد التعليقات: 892 ] نشر منذ 3 شهور
ماعتقد اسوم تتخبى وراء القاب
😛😛😛[ عدد التعليقات: 260 ] نشر منذ 3 شهور
نسخت التعليق حقك يا.. 👆
بس صدى الله يهديهم قصقصوه
مدري ليش
يوم كتبتيه ماحذفو منه شي 😏😏
فلا تسوقينها علي
على العموم كل الاخبار اللي علقتي عليها
بأسم .. من يومين موجوده وكل واحد
يقدر يشوفهاا .. انا متابعه من زمان واعرف
اسلوبك ((خالف تعرف))
😛😛😛😛😛
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
كل الحكي اللي بالموضوع صح ،،
وسبب عصبية النسوان المتزوجات الدائمه ” الرغبه الغير مشبعه ” 🙄😂
تلقاها كل الوقت مستنفره نفسيا وجسديا تتحارب مع خيالا ومصدعه ومكتئبه ،،
بس المفروض اللي تحتاج شيء من زوجها تطلبه فورا ماتخلي شيء بنفسها ،،
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
صح غيوم الرجال يحتاج الجمال والنظافة ،،
والجمال يحتاج الملابس المتنوعة الكشخه والدلع مو معناة اني حلوه اجلس بملابس المطبخ واكتفي بجمالي
العين تحب التنويع بكل شيء حتى بالأسلوب ،،
والنظافة تكتمل بالروايح الحلوه وتغيير العطوروالكريمات مو معقوله استخدم مثلا عطر معين كل الوقت ،،
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
وللمعلوميه العامه الرجال وأشباه الرجال اهم شيء عندهم بالحياه الجنس ،،
وهالشيء لاهو عيب ولاحرام ،،
غريزه الله خلقها فيهم وفينا ،،،
والجنس كل شيء فيه مباح ماعدا الحرام منه ،،
فماله داعي كل مانفتح صفحه نلقى احد يقولنا قرف وقذورات ،،
ولو هو قرف وقذورات ماكان الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر شباب المسلمين القادرين بالزواج ،،،
واتوقع في حديث لعائشة رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يباشرها وقت دورتها وعليها حائل ،،
يعني جماع سطحي ويستمتعون ماقال ان هالشيء قرف فياليت لاأحد يفتينا باشياء ماتحتاج فتاوي ،،،
واللي مريض أو متعقد من شيء ماقصرت الدولة في مستشفيات كبيره للعلاج العقلي ،،،
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
روزا.. ضعيف الشخصية والمهزوز هو اللي يتخبى ورا النكات
مثل المريضة اللي فوق .. أنا أسوووم مستحيل انتحل شخصية أحد أو اكتب بأسم مو لي .. مايسؤيها إلا الخبلان 😁😁🌚🌚🌚
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
انا مستحيل يجيني أدنى شك في الآنسه اسووووم انها تنتحل نكات احد او اي نك ثاني واللي ينتحل هذا منفسخ عقليا وننصحه بزيارة المصحه النفسيه لتأهيله من جديد وعمل برمجة لمخه وأبديت ليعود الي وضعه الطبيعي افضل من السابق والله يهدي كل خبل وخبلى آمين 😬
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
والله توي ادري ان العلاقة الحميمية مفيدة للصداع انا مصدع خلقه ٢٤ ساعه لوندري تسان تزوجنا مسيار من زمان تقزيرة حال للسنين العجاف اللي راحت لكن هههع هانت هانت ي وهم لا انا الحين لازم أغير نكي من وهم الايام الي حقيقة الايام
@@@[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
غراااااااام علمتك انك اميييييه .. وودك كل الناس شبقين وشهوانيين مثلك
ترين هذي صفات الحيوانات القذره فلا تحسبين الناس مثلك .
. الامعات اللي مثلك قليل
الحمد لله ميزنا بالعقل فنترفع عن مناطق النجاسه يانجسه .
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
اكييد ي وهم ..
الحمدلله ماني ناقصة عقل ولا امعه حتى انتحل
شخصيه مو لي .. 🌹🌷🌚
هانت هانت بس تعرس يختفي الصداع..
☺☺☺😊😊😊
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ 3 شهور
يعني تزوجت اخ وهم ☺ الله يتمم لك على خير ويوفقكم ويسعدكمم يأرب
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
لا ماتزوجت الله يسلمتس ويرحم والديتس ويجزاتس خير ي جنوبيه قحطانيه يوم الخميس بملتس ان شاء الله وعسى ربي يتمم لي ع خير وعقبالتس ان شاء الله انتي ودانه واسوووم
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم عيا لايجيني نوم الليله
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
إللي ماخذه عقلك تتهنى أكيد ما راح يجيك نوم يا وهم هههههه 😉
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ 3 شهور
انا كذا قصدي وربي يتمم لكم على خير ويوفق الجميع 😊اما انا امعصي😂 ونا اختك عاجبتني القعده مع اهلي مستوره الحال ولله الحمد معاد فيني لوجع القلب والرأس 😊😂اما باقي البنات الله يرزقهم بالصالحين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ 3 شهور
ايه يدانه يمكن يهوجس بالعرس لا هم الا هم العرس 😊ولا وجع الا وجع الضرس هههههه😂الله يوفقه ويا االجميع يأرب
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
حمقى👎
big L
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
وياك يا جنوبيه حبيبتي الله يسعدك ❤️
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
.. عقبالتس يارب ي دانة تبشرينا ونفرح فيتس في القريب العاجل انتي تستاهلين كل خير … و بيني وبينتس قاعد افكر ب الحوسة والقروشة بعد بكره
آمين والف شكر لتس ي جنوبية وعقبالتس ومعصي شيليها من قاموستس انتي توتس صغيره والله بيعوضتس ويرزقتس ان شاء الله ب الزوج الصالح اللي يقدرتس ويصونتس
وهم الايام[ عدد التعليقات: 3026 ] نشر منذ 3 شهور
عقبال اسوووومي بعد ماننساها لأنها هي بعد تستاهل كل خير وان شاء الله تبشرنا في القريب العاجل وتفرحنا ^_^
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
تسلم يا وهم إن شاء الله قريباً 😍
الله يعينك وموفقين يارب 💕
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
🌹🌷😍😘😘😘😘😘😘😘
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14221 ] نشر منذ 3 شهور
الف مبروك. وهم الله يتم لك على خير