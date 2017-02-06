في موعدهما الأول.. تحاول قتله لأكل قلبه - صحيفة صدى الالكترونية

في موعدهما الأول.. تحاول قتله لأكل قلبه
ألقت الشرطة الأميركية القبض على الشابة إيمي كارولين براون (24 عاماً)، بعدما حاولت قتل رجلٍ بهدف أكل قلبه، بحسب موقع “مترو” البريطاني.
وفي التفاصيل، تعرّفت براون على أحد الرجال عبر موقع Craigslist، والتقيا في موعدهما الأول في فندق في لينوود في واشنطن.
وكشف التحقيق أنّ إيمي سألت الرجل مرّات عديدة “هل أنت سفّاح قاتل؟”، فأجابها “لا”، لتقفز فوقه، وتقول له، قبل أن تطعنه في صدره “حسنًا، أنا قاتلة”. إلّا أنّ الرجل تمكّن من الفرار وطلب النجدة.
ولفتت الشرطة الى أنّ الشابة صمّمت على قتل الرجل وأكل قلبه، لتحقيق حلمها وأن تصبح سفّاحة.
أمّا الكفالة للإفراج عن براون، فحدّدتها الشرطة بمليون دولار.
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
“هل أنت سفّاح قاتل؟”😎
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا سفاحة 😠😠 والله بعد الكفر ذنب
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
ههههههههههه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
😳😳
متوحشه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15815 ] نشر منذ 3 شهور
هذي نوعي المفضل🤗🤗🤗🤗
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
💘(واقلبي) اللي تـوه أفلـت عراويـــه
كيف؟ أنسرق🤔وضلوع قلبي حصونه..!
عجزت أرده كــأن مانـي براعيــــه
يوم أنتثر (شوقه) وهاضت شجونـه..!
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
😂😂😂
جباااان يمكن كانت بتلعب معه ،،
بس هو خرب اللعبه وهرب ،،،
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
غرام طعنت الرجال وتقولين تلعب 🤔🤔
هذي مريضه بها جني يعشق الدم …مصاص دماء
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
😂🙈 غيوم
مدري عنها بس المفروض هو يسيطر عليها قبل تطعنه ،،
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2145 ] نشر منذ 3 شهور
ليتها طعنته
طالما بتدفع مليون دولار
alfahd42[ عدد التعليقات: 4415 ] نشر منذ 3 شهور
من حبها له تبي قلبه لاتظلمونها