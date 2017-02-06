في موعدهما الأول.. تحاول قتله لأكل قلبه - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

ألقت الشرطة الأميركية القبض على الشابة إيمي كارولين براون (24 عاماً)، بعدما حاولت قتل رجلٍ بهدف أكل قلبه، بحسب موقع “مترو” البريطاني.

وفي التفاصيل، تعرّفت براون على أحد الرجال عبر موقع Craigslist، والتقيا في موعدهما الأول في فندق في لينوود في واشنطن.

وكشف التحقيق أنّ إيمي سألت الرجل مرّات عديدة “هل أنت سفّاح قاتل؟”، فأجابها “لا”، لتقفز فوقه، وتقول له، قبل أن تطعنه في صدره “حسنًا، أنا قاتلة”. إلّا أنّ الرجل تمكّن من الفرار وطلب النجدة.

ولفتت الشرطة الى أنّ الشابة صمّمت على قتل الرجل وأكل قلبه، لتحقيق حلمها وأن تصبح سفّاحة.

أمّا الكفالة للإفراج عن براون، فحدّدتها الشرطة بمليون دولار.