بالفيديو.. بقرة تثير الرعب في تكساس والأمن يطاردها ساعتين - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر مطاردة الشرطة في ولاية تكساس الامريكية لبقرة في الشارع لمدة ساعتين.

ويُظهر الفيديو، افراد الشرطة وهم يلاحقون البقرة بالشوراع لاكثر من ساعاتين، حيث اظهرت البقرة رشاقة عالية في الركض بين المارة والسيارات.

وفي اللقطات المعروضة يظهر أحد أفراد الشرطة على صهوة حصان وهو يلاحق البقرة ليتمكن من الإمساك بها بواسطة رمي الحبل والسيطرة عليها، في تقليد أميركي معروف بـ “رعاة البقر”(كاوبوي).