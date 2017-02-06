بالفيديو.. بقرة تثير الرعب في تكساس والأمن يطاردها ساعتين - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. بقرة تثير الرعب في تكساس والأمن يطاردها ساعتين
نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو أظهر مطاردة الشرطة في ولاية تكساس الامريكية لبقرة في الشارع لمدة ساعتين.
ويُظهر الفيديو، افراد الشرطة وهم يلاحقون البقرة بالشوراع لاكثر من ساعاتين، حيث اظهرت البقرة رشاقة عالية في الركض بين المارة والسيارات.
وفي اللقطات المعروضة يظهر أحد أفراد الشرطة على صهوة حصان وهو يلاحق البقرة ليتمكن من الإمساك بها بواسطة رمي الحبل والسيطرة عليها، في تقليد أميركي معروف بـ “رعاة البقر”(كاوبوي).
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
قدعة يابقرة🐄 سحبتتتي فيهه😂ههه😂ههــــم😂😂😂
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1382 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا تجري برشاقة المهم ما صدمتها سيارة
*******[ عدد التعليقات: 176 ] نشر منذ 3 شهور
تقاليد فادتهم ومتمسكين فيها رغم صدارتهم في التقدم