بالفيديو.. مواطن يطلق زوجته بسبب يزيد الراجحي - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

كشف بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي عن واقعة طلاق مواطن لزوجته، بسبب متابعتها له حساب ببرنامج التواصل الاجتماعي سناب شات.

وقال الراجحي إن مسنة سعودية ألتقت بي وقالت لي إن ابنتها تطلقت من زوجها بسببي، عندما علم أنها تتابعك على حساب سناب شات.

وأضاف يزيد أنه لم يصدق الأمر، حتى أكد له أحد زملائه قصة أخرى لزوجة كادت تطلق أيضاً، بسبب متابعتها له، وخيّرها زوجها إما حذف متابعة يزيد أو الطلاق.

في السياق ذاته وجه الراجحي نصيحة للأزواج مستشهداً بأن جميع المنازل فيها تلفزيونات، وتقدم برامج لا يعلم عنها الأزواج ، لكن سنابه معروف وبيته معروف، وما يقدمه أفضل من بعض القنوات، في إشارة منه إلى عدم التخوف مما يقدمه.

