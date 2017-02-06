بالفيديو.. مواطن يطلق زوجته بسبب يزيد الراجحي - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. مواطن يطلق زوجته بسبب يزيد الراجحي
كشف بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي عن واقعة طلاق مواطن لزوجته، بسبب متابعتها له حساب ببرنامج التواصل الاجتماعي سناب شات.
وقال الراجحي إن مسنة سعودية ألتقت بي وقالت لي إن ابنتها تطلقت من زوجها بسببي، عندما علم أنها تتابعك على حساب سناب شات.
وأضاف يزيد أنه لم يصدق الأمر، حتى أكد له أحد زملائه قصة أخرى لزوجة كادت تطلق أيضاً، بسبب متابعتها له، وخيّرها زوجها إما حذف متابعة يزيد أو الطلاق.
في السياق ذاته وجه الراجحي نصيحة للأزواج مستشهداً بأن جميع المنازل فيها تلفزيونات، وتقدم برامج لا يعلم عنها الأزواج ، لكن سنابه معروف وبيته معروف، وما يقدمه أفضل من بعض القنوات، في إشارة منه إلى عدم التخوف مما يقدمه.
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 482 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2384 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههه..اهل العقول في راحه.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13290 ] نشر منذ 3 شهور
مدري ليه حاسة السالفة كذب
شر البلية ما يضحك[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 شهور
ردينا ليزيد الراجحي هذا يدور الشهره من فتره كلها بالكذب والتميلح وفعل الخير
صباح الخيىر ياوطني💚[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
ودي اصدق بس قويه…قويه
خف علينا شفت لك مقطع
لاعت كبدي من كثر الهياط
اللي فيه .. 😝😝😝
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
لااله الا الله 😂😂
ي زمن العجايب
سليمان القرشي[ عدد التعليقات: 1802 ] نشر منذ 3 شهور
غبيه من تتابع هذي الاشكال
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 3 شهور
يا شين الرجال لا صار مهايطي وكذاب
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ايش مقصدك من اعلانها ؟؟؟
روح العب بعيد بلا هياط فاضي
ابو ياسر[ عدد التعليقات: 304 ] نشر منذ 3 شهور
الجهل …………والمال………
مصيبه اذا اجتمعت مع بعض البشر
الله المستعان
سعد العوني[ عدد التعليقات: 2553 ] نشر منذ 3 شهور
يا شين الرجال لا صار مهايطي وكذاب
زائر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
>>>> بها فساد عظيم <<<<
مالك شغله هنا في صدى إلا محاربة هيئة الامر بالمعروف والنهي
كل هذا حقد أعوذ بالله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 644 ] نشر منذ 3 شهور
مهزله تابعوني دياثه
الترشيحي[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 3 شهور
مسكين ماخذ مقلب بنفسه الفلوس ما تصنع الرجال يبي يخلي لنفسه مكانه كوهت الناس فيك بصبيانتك الله يعينك على نفسك استثمر مالك في طاعة الله وفكك من الكذب انت انسان فاشل ولكن وجدت امامك الملايين جعلت منك انسان
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10160 ] نشر منذ 3 شهور
يمكن كلامه صحيح لكن المشكله مو فيه و لا في سنابه المشكله في من يتابعه ومن يطلق بسبب متابعته الا اذا الزوجه تحبه فهذا شي اخر والحل هو الطلاق ولعلى وعسى يتزوجها الراجحي . المشكله اذا تطلقت بسببه ولا عوضها عن خسارتها
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14221 ] نشر منذ 3 شهور
العقل نعمه
متكوش[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
ياصبر الارض على هالنوعيات اللي تجيب الغثيان
د. بندر[ عدد التعليقات: 53 ] نشر منذ 3 شهور
الي يتابعك بالتأكيد تافه مثلك .
قليب الذيب[ عدد التعليقات: 215 ] نشر منذ 3 شهور
الله يخليك لشبابك
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
طيب وين المشگلة ؟ حتى أنا أتابع حساب سناب شات يزيد وزوجي راضي.
عنجد بعض الرياجيل م ت خ ل ف متخلف م ت خ ل ف .
عزيز[ عدد التعليقات: 136 ] نشر منذ 3 شهور
شدعوى ياتوم كروز
اللي يتابعك اسمج منك
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
يعني الام وش تبي عوض ولا تبي تزوجه البنت ماادري وش المقصود فلوس الام تبي تثائر ولا تلهب فلوس من خيبه بنتها ورفالتها تطلقت واقاحه لاابعد الحدود
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
طيب اللي تطلقن في سببك ووصلك خبرهن
عوضهن ماديا ….ماينقص من ثروتك شي 😊
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.مع اني ماستبعد والله السوالف هذي تصير
حريم مهبولات مراهقات وتزوجن رجال مهابيل ناقصين عقول ….والله لو دافع مهرها ريال ريال انها مايطلقها😊😊…لكن الله يسلم الشايب 😐😐
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.بس ع ايش حبنك او اعجبن فيك للهدرجه ذي …نفسي اعرف ع ايش 🤔🤔؟؟؟؟
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
هذا وش شغلته
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15815 ] نشر منذ 3 شهور
يزيد مزود الجرعة شوي هالمره😂😂😂😂
فتامين ((و ))[ عدد التعليقات: 2145 ] نشر منذ 3 شهور
الله يا هذا المعجزة يتابعونك
ليش ومن أنت
أجل نص المتزوجات الله يخلف عليهن
كذب وبهرجة
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2274 ] نشر منذ 3 شهور
على ايش يتابعوه ما ادري الله يستر عليه لكن طلاق عشان متابعه الغير عبر الحسابات فهذا مو سبب مقنع ومبرر للطلاقات زي ما الرجل بيتابع الحرمه تتابع والا ماحد تزوج وظل مع زوجته صحيح بجب تكون متابعتها محدوده وليس اهتمام بالشخص ومحادثته ؟ وكمان يجب عليها ان لا تهمل بيتها وزوجها وعيالها عشان ناس مادرو عنها😂😂
zeiad[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 3 شهور
المسنه ذي فاضيه تدورك عشان تقولك انه بنتها تطلقت بسببك
بصراحه يايزيد اني ماهضمتك فيك كبر وشايف نفسك
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8074 ] نشر منذ 3 شهور
المسنه جته تبيه يطق الصدر ويتزوج بنتها
لكن الاهبل قعد يشهر في القصص لصالحه …صدق عمره الاخ 😊
ام رائد[ عدد التعليقات: 343 ] نشر منذ 3 شهور
هذا مصدق نفسه اعوذ بالله حاله مرضيه هههههههههه
W[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
طيب ايش المطلوب
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
من انت يا خوي كلك علي بعضك هوا
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
ابو محمد[ عدد التعليقات: 159 ] نشر منذ 3 شهور
تراك غثيتنا هذا لاعب كوره
ام البنات[ عدد التعليقات: 1179 ] نشر منذ 3 شهور
العقل نعمه
سويلم السادس عشر[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 3 شهور
يزوووودي ههههههههههه
ليتهم رقدوا
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 481 ] نشر منذ 3 شهور
تسذوب ماهو صادق ابد
غرام[ عدد التعليقات: 1995 ] نشر منذ 3 شهور
اول مره اشوفه ،،
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
سخيفين هالرجال..
أغلبهم فاهم الغيرة والكرامه ك رجل غلط .
عشانه ولد ماتطالعين لحسابه..
وش فيها اذا هي مره عاقلة وتتابع بس ..
!!!! متى تنقرض هالنوعيات 😁🌚
s.s[ عدد التعليقات: 433 ] نشر منذ 3 شهور
وعععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
من[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ 3 شهور
ياشين الهايط يابي الشهرة في اي طريقة حتي في الراليات ياخذا الاول في فلوسه ياخي طير بس من زين اسنابك
هزيم[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 شهور
انا اقول الجهل + المال+ الغرور مصيبه كبيره جدا
وعمر المال مايصنع انسان.
الشي الثاني الحريم اللي يتابعونه وبالاخص المتزوجات عن ماذا تبحث بالضبط؟
هل هي مراهقه او صغيره او ايش بالضبط بل بالعكس بعض المراهقات عقولهن وتعليمهن افضل وارقى بكثير من بعض النساء.
ولكن لو ان كل فتاة اوشاب يضعن مخافة الله امام اعينهم لكان افضل لهم.
وانتي يا متزوجه عن ماذا تبحيث وانتي متزوجه وعلى ذمة رجل ؟!
هل انتي لا يعجبك زوجك مثلا ؟ ام عن ماذا تبحيث تتابعين الرجال في السناب شات!!!!!!!
هزيم[ عدد التعليقات: 729 ] نشر منذ 3 شهور
اسوووم
هذا رايك انتي .. .
لكن الرجل الذي لديه غيره ويخاف على اهله ’ لا اعتقد بأنه يرضى بهذه المهزله.
انا بسالك وبسأل كل امراه عاقله .
في داخل نفسك هل يعجبك الرجل غير المبالي وكل شي عادي عنده ، او يعجبك الرجل الذي تحسين منه انه يغار عليك ويخاف عليك ، ويسالك ؟
اذا كان جوابك بلا يعجبك فاتوقع بان هناك خلل لديك.
عزوبي خقه[ عدد التعليقات: 84 ] نشر منذ 3 شهور
اسووووم طيب تابعيني
حمود[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
قمت انعدام الاخلاق عندنا تجد فتاة تتابع رجل على مواقع التواصل ولاتعرفه او انه يكون ممثل او مغني او رياضي او تتابع فتاة لاتعرفها وبالنهاية تطلع رجل للاسف نساء كثيرة اصبحت عبيد لاجهزة الجوالات ومقصره كل التقصير بحق زوجها واهلها وابنائها وها نحن سمعنا قبل يومين عن خبير امني يقول انه احد مشاهير السناب شات عربي الجنسية يتابعه الاف السعوديين رجال ونساء انه قام ببيع جميع متابعيه لشركة اجنبية ؟ بمقابل دولار واحد لكل متابع ؟
وسائل التواصل الاجتماعي اصبحت قنبله موقوته ووسيلة هدم للبيوت لا لعمارها والله يا اخوان اقسم بالله اني اعرف ناس انه انخرب بيوتهم وتدمرت عوائل وتشتت اسر وابناء بسبب هذه البرامج التي هي بالاساس برامج تجسس واغلبها برامج تم انشاؤها قبل عدة سنوات من اسرائيل الرجل الصاحي والله مايرضى ان زوجته او بنته تجلس بجنبه طول اليوم وهي ماسكة الجهاز ماينزل من يدها تدخل ببرنامج وتطلع من برنامج حتى ينتهي اليوم واخر اليوم تلقى راسها مصدع وعصبيه واي واحد يتكلم معها تتهاوش معه اعرف واحد رجل كبير عمره بحدود 55 سنه وزوجته عندها (واتساب) يقولي ذا الرجال انها سافرت لاهلها بقرية بعيدة عن البلد وكان كل مايتصل عليها جوالها مغلق بسبب ضعف الابراج وكنت حالة (الواتساب) على طول ( متصل ) ويقولي والله انه صار قدامي الف شيطان وصار عقلي يضرب يمين ويسار كيف زوجتي جوالها مغلق و(الواتساب متصل )وكان يريد يطلقها لولا رحمة الله وتدخل العقلاء ويقول الان الحرمة اصبحت تكره الجوال كله…
الزوجة الي مدمنه على الجوال ومهمله حقوق زوجها وابنائها هذي ظالمه لزوجها وعاصيه له ورايح تلقى عقابها بالدنيا وبالاخره ولعلمكم فيه زواجات تجلس على الجوال ساعات طويله ولاتمل وهي مبسوطة وزوجه اذا طلبها خدمة او طلب خاص به ملت بسرعه …
البنت الي مدمنة على الجوال ومهمله حقوق والديها هذي عاقه لوالديها ولن تتوفق وستلقى عقابها ….
الابن المدمن على الجوال ومهمل حقوق والدينه هذا عاق ولن يتوفق وسيلقى عقابة…
الزوج المدمن على الجوال ومهمل حقوق زوجته وابناؤه هذا ظالم ومجرم وسيلقى عقابه ….
حمود[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
الى : هزيم
صدقت يا اخوي الان للاسف انعدمت الغيره واصبحت الناس غير مبالية بكل شيء والنتيجة مصائب كبيره لم نسمع بها من قبل…
لكن فيه فرق ياناس بين ( الرجل ) و ( الذكر ) ؟
الزوج الي يرضى ان زوجته تتابع رجال سواء بعلمه او دون علمه هذا مهو برجل وفيه خلل والغيره عنده صفر ….
لانه مجرد متابعة الحرمة لاي رجل هي عرضت نفسها انها (( تتواصل معه )) يعني يراسلها وتراسله سواء بالخاص او العام يعني تراها كانها مسجله رقم جواله عندها وتكلمه مابينهم فرق الفرق فقط ان الاولى تواصل كتابي والثانيه تواصل صوتي وهذا كله من استدراج الشيطان ….
حمود[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 3 شهور
وانا اريد اذكر لكم حديث عائشة رضي الله عنها فيما معنى الحديث ولاحظ الحياء :
عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم دفن بحجرها كانت كل يوم تصلي عليه وعند وفاة والدها ابوبكر الصديق رضي الله عنه تم دفنه بجوار محمد صلى الله عليه وسلم وكانت كل يوم تدخل عليهما وتصلي وعندما توفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه تم دفنه بجوارهما تقول عائشة رضي الله عنها بعد دفن عمر بن الخطاب بجوارهما اصبحت تغطي نفسها بالخمار من اعلاها الى اسفلها اذا دخلت للحجر الذي فيه (زوجها محمد صلى الله عليه وسلم ووالدها ابوبكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا ) ترتجف وتنتفض حياء من عمر بن الخطاب وهو ميت وتحت الارض ….
وين نساؤنا اليوم من هذا الله المستعان ….
ابو هلال[ عدد التعليقات: 160 ] نشر منذ 3 شهور
مأمن وراء هالاشكال
والسنابات الا الفساد والمشاكل
وخراااااب البيوت وللاسف الشديد
صمت الوطن[ عدد التعليقات: 2141 ] نشر منذ 3 شهور
صدق الشافعي رحمه الله
لكل داء دواء
يستطب به الا الحماقة
اعيت من يداويها
ياللطيف
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
هزيم .
بالطبع احب غيرة زوجي علي وحرصه..
لكن بالمقابل مايضيق علي الخناق ويحرمني حتى من البرامج
انا طبيعي اني بحفظه واصونه ولا اسوي اي غلط بحقه