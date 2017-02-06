بالصورة:بعد 20 عامًا من اعتزالها..الفنانة جيهان نصر بالحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية المعتزلة جيهان نصر، للمرة منذ اعتزالها الفن،وهي ترتدي الحجاب.

وأظهرت الصورة جيهان بوجه ملائكي، وكأنها فتاة في العشرينيات من عمرها، وكانت بصحبة فتاة صغيرة زعم البعض أنها ابنتها.

وتعجب متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مم احتفاظ جيهان بشبابها، مشيرين إلى أنها مازلت تحتفظ بجمالها رغم تقدمها في العمر .

وكانت الفنانة المصرية اعتزلت الفن عام 1997 بعد زواجها من ملياردير سعودي، حيث شاركت في العديد من الأعمال التلفزيوينة، أهمها الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة.