بالصورة:بعد 20 عامًا من اعتزالها..الفنانة جيهان نصر بالحجاب - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة:بعد 20 عامًا من اعتزالها..الفنانة جيهان نصر بالحجاب
تناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنانة المصرية المعتزلة جيهان نصر، للمرة منذ اعتزالها الفن،وهي ترتدي الحجاب.
وأظهرت الصورة جيهان بوجه ملائكي، وكأنها فتاة في العشرينيات من عمرها، وكانت بصحبة فتاة صغيرة زعم البعض أنها ابنتها.
وتعجب متابعو مواقع التواصل الاجتماعي مم احتفاظ جيهان بشبابها، مشيرين إلى أنها مازلت تحتفظ بجمالها رغم تقدمها في العمر .
وكانت الفنانة المصرية اعتزلت الفن عام 1997 بعد زواجها من ملياردير سعودي، حيث شاركت في العديد من الأعمال التلفزيوينة، أهمها الجزء الثاني من مسلسل المال والبنون، ومن الذي لا يحب فاطمة.
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15815 ] نشر منذ 3 شهور
ياالله كنت أحبها وأمووووت فيها😘😘
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
يالقرني إنت مثل ماما كل ما وريتها ممثله خصوصاً المصريات قالت كنت أحبها وتمثيلها كان أحلى ☺️😆
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14221 ] نشر منذ 3 شهور
زمان كن على طبيعتهن وذلحين لعبت فيهن عمليات التجميل
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15815 ] نشر منذ 3 شهور
جيهان كانت ومازالت جميلة خلقة
بعدين كنت صغير أيامها…وكانت تطلع في مسلسل نسيت أسمه…
بس ماكنت أسمع فيها…
ابو خالد[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
من الملياردير السعودي اللي تزوجها
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10160 ] نشر منذ 3 شهور
اعتقد انها تزوجت احد افراد عائلة شربتلي . لست متأكد من الخبر
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12603 ] نشر منذ 3 شهور
😄😍☺️
أسوووم .. 🌸[ عدد التعليقات: 7009 ] نشر منذ 3 شهور
للحين جميلةة 😍
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2968 ] نشر منذ 3 شهور
ذلحين قطعة قماش ع الشعر يقال عنها حجاب ؟ بالله ويش حجبتي🤔
يعني إذا الرجل يبغي يناظر فيك يقول لو سمحتي شيلي اللي ع رأسك
ولابيناظر وجهك .. سؤال؟