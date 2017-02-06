شرطة جازان تطيح بلصوص " خزنة المجواهرات " بابوعريش - صحيفة صدى الالكترونية

حسن الجعفري(صدى):

نجحت شرطة منطقة جازان ممثلة في تحريات شرطة محافظة مساء امس في كشف غموض حادثة سرقة “خزنة مجوهرات” من احد المنازل بالمحافظة وإطاحت بالجناة وهما وافدان من جنسية عربية.

وتعود تفاصيل الحادثة لورود بلاغ لشرطة محافظة ابوعريش من قبل احد المواطنين مفاده قيام أشخاص بالسطو على منزلة اثناء غيابة وسرقة خزنة حديدية منه بها مجوهرات ومصوغات ذهبية تقدر قيمتها ب50 الف ريال ومبلغ مالي اخر كان بجوارها مشيرا إلى عدم معرفته بالجناة ولايتهم احدا في الحادثة.

وفور تلقي البلاغ جرى تشكيل فريق امني متخصص لكشف غموض الحادثة واﻹطاحة بمرتكبيها حيث عمد الفريق اﻷمني في بداية مهمته لدراسة البلاغ والقيام بعمليات بحث وتحري موسعة ما اسفر عن العثور على الخزنة ملقاه بإحدى المزارع بعد ان أخذ اللصوص مابداخلها.

ومن خلال تكثيف التحريات اثمرت بالقبض على عامل زراعي والذي مالبث وان اعترف عن قيامة بعملية السرقة برفقة شخص اخر من بني جلدته مرشدا لمكان إختبائه فتم اﻹنتقال والقبض عليه وإعادة كامل المسروقات وإحالتهم رفق أوراق القضية لجهة الاختصاص.

من جهته ثمن مدير شرطة منطقة جازان رئيس اللجنة اﻷمنية الدائمة اللواء ناصر الدويسي هذه النتيجة الايجابية المتمثلة في اﻹطاحة بالجناة رغم ما اكتنف الحادثة من غموض مقدما شكره للفرقة القابضة وحاثا على بذل المزيد من الجهود.

