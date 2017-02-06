 بالصور..شقيق الشهيد خالد الكناني يكشف تفاصيل استشهاده في الحد الجنوبي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 10

    مايو

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بالصور..شقيق الشهيد خالد الكناني يكشف تفاصيل استشهاده في الحد الجنوبي

بالصور..شقيق الشهيد خالد الكناني يكشف تفاصيل استشهاده في الحد الجنوبي
حسن الجعفري(صدى):

كشف شقيق الشهيد خالد الكناني عن كيفية استشهاد شقيقه في الحد الجنوبي ، موضحا أن أخاه الذي استشهد أمس الأحد في الحد الجنوبي، كان قد أصرّ على قائده بالسماح له بمساندة زملائه المحاصرين من قبل الحوثيين.

وأضاف الكناني أن شقيقه كان عائداً من الرقابة المعتادة، وليس عليه الدور في الدعم أو المساندة، إلا أنه أبى وأصر على المشاركة في حماية زملائه، حينما علم بمحاصرتهم.

وتابع أن الشهيد تمكن من الاتصال بأهله، بعدما أصيب في قلبه خلال المواجهات مع الحوثيين، وطلب منهم السماح والعفو عنه، وسلم روحه لبارئها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 3 شهور

فخر لاهله ول زهران

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 3 شهور

الله رحمه

[ عدد التعليقات: 283 ] نشر منذ 3 شهور

تقبله الله