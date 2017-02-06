بالصور..معلم يحفز أبناءه على الصلاة بإبتكار جديد - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

اقدم معلم سعودي على ابتكار طريقة جديدة ليحبب أبناءه في الصلاة من خلال تقديم هدية شنطة الصلاة لهم عند بلوغ سن السابعة؛ ليكون ذلك دافعاً إلى حبهم للصلاة والتمسك بها.

وقال المعلم جمال اليماني ، أن الأسرة تحرص على تقديم تلك الهدية للأبناء من أجل تحفيزهم الدائم للصلاة، مبيناً أن أولاده يذكرونه أحياناً بصلاة الجماعة إذا فاتته؛ بسبب إصراره الدائم على تعويدهم على الإمامة والجرأة.

واوضح اليماني أن تحفيظ أولاده القرآن يكون من خلال المدرسة فيما تكتفي الأسرة بالمراجعة، موضحاً أن الأسرة تحرص دائماً على الاستشهاد والتوجيه بآيات القرآن والأحاديث النبوية؛ ليكون المنهج الإسلامي هو نهج حياتهم، مشيداً بدور زوجته في تعليم الأبناء وحرصها على المنهج الإسلامي في التربية.