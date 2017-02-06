بالفيديو..عصابة تعتدي على مواطن لحظة دخوله بيته وتسرق 40 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتداء عصابة على مواطن فور ترجله من سيارته ودخوله بيته في وضح النهار.

وقال متداولو الفيديو إن العصابة ترصدت المواطن بعد خروجه من أحد البنوك حاملا حقيبة بها 39534 ريالًا وتابعته حتى منزله وأظهرالفيديو ثلاثة أشخاص وهم يعتدون عليه ويسرقونه ولم يكشف الفيديو تفاصيل أخرى عن مكان المواقعة.