بالفيديو..عصابة تعتدي على مواطن لحظة دخوله بيته وتسرق 40 ألف ريال - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو..عصابة تعتدي على مواطن لحظة دخوله بيته وتسرق 40 ألف ريال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتداء عصابة على مواطن فور ترجله من سيارته ودخوله بيته في وضح النهار.
وقال متداولو الفيديو إن العصابة ترصدت المواطن بعد خروجه من أحد البنوك حاملا حقيبة بها 39534 ريالًا وتابعته حتى منزله وأظهرالفيديو ثلاثة أشخاص وهم يعتدون عليه ويسرقونه ولم يكشف الفيديو تفاصيل أخرى عن مكان المواقعة.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13286 ] نشر منذ 3 شهور
من متى احنا عندنا عصابات تسرق الناس قدام بيوتها لعنة الله عليهم هالوافدين امسكوهم وقصو رقابهم
الواقع[ عدد التعليقات: 4142 ] نشر منذ 3 شهور
كانا ناشاهد الدوريات الأمنية ٢٤ ساعة وتمر وتتمركز داخل جميع الاحياء والآن شبه اختفت لذلك نتمنى من رجال امننا البواسل وخاصة المسؤلين اعادة هيبة التواجد الأمني داخل الاحياء والسعودي المجرم يتم تغلبض العقوبة عليه والأجنبي يعاقب ويجلد ظهره وبعد ها يغادر ويمنع دخول البلاد نهائيا ومن اول جريمة ولا يستثني اي جنسية في الحريمة
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل !!؟
صقر الجنوب[ عدد التعليقات: 57 ] نشر منذ 3 شهور
انا شفت الفيديو وبشكل اوضح
للاسف العصابه ليسوا سعوديين بل جنسيه عربيه لاتعرف الا البلطجه
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
آه مايقهرني إلا ألي واقف ويتفرج ولايفزع لرجال من الكلاب المجرمين ،، اتمنى من دولتنا الغالية ان تقص رؤؤسهم عشان يعرفون قيمة بلدنا وقوته حسبي الله عليهم ونعم الوكييل ،، انا لو اني مكان الرجل دافعت عن نفسي حتى لو افقد حياتي اهم شئ اني اقتل احد منهم الكلاب الملاعين لعنة الله عليهم اجمعيين.
القرشي[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 3 شهور
المسؤولين يشوفون ويسمعون ويقرأون عن جرائم الأجانب ضد الوطن والمواطن ولا يزالون يريدون
إغراق الوطن بإستقدامهم !!!
سؤال ؟
من ألذي غيب تواجد الدوريات الأمنية داخل الأحياء ؟
سؤال ؟
رغم كل هذه الجرائم المتزايدة من الأجانب لماذا لا يتم إيقاف الإستقدام نهائيآ حتى إشعار آخر ؟
سؤال ؟
هل أتى الوقت ألذي سيضطر فيه المواطن لحمل السلاح لحماية نفسه وأهله وماله من هؤلاء الأجانب ؟
راعي الحق[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
تعليقات عنصريه ضد المقيمين غير لائقه وكأن هؤلاء المجرمين يمثلون جميع المقيمين في البلد وتناسوا العنصريين انه فيه عصابات سعوديين وكثير قرينا عن جرايمهم
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 625 ] نشر منذ 3 شهور
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
استغفر الله العظيم واتوب اليه
صباح الخيىر ياوطني💚[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
راعي حق .. احنا لو سلمنا منكم ماعلينا خلاف
سعوديين وكيفنا … بس ارجعوا بلدكم
اسرقوا وانهبوا واقتلوا بعض البلطجه هذي
ماتمشي هنه بيجيبونهم صقور نايف ..
ويدقون خشومهم .. يا راعي بقر اقصد راعي حق !!!
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
شر البلية ما يضحك[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 شهور
الدوريات اشغلوهم وكلفوهم باوامر ليس من عملهم باخذ المخالفات للسيارات المتوقفه او تحت الاشجار لرصد مخالفة عدم ربط الحزام واهملوا عملهم الاساسي
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10131 ] نشر منذ 3 شهور
احد الشباب صدم واحد منهم وتم القبض عليه وسيخبر عن بقيه العصابه وسيتم القبض عليهم لينالوا عقابهم
ام وبنت واخت وزوجة[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
فعلا ليش يستقدمون جميع الجنسيات الافريقية ماعداء السودانيين ونعم فيهم ماشفنا منهم شي …خوف وذبح وسرقة وسطو وما عرفناه وكثرت الا بعد ما كثر استقدامهم ويدرون ان اغلبيتهم تهريب ومخالفين ….وع وع مانبيهم وقفو استقدامهم
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 331 ] نشر منذ 3 شهور
المذيع يشبه ظافر ولد جارنا مقعد لل يكون صدق هو
عبد الله عبد الكريم[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 3 شهور
والسيارات رايحة جاي ولا أحد يوقف! أين الشهامة ؟!