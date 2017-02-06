القاعدة تصفي حارس الرئيس اليمني بعد ساعات من خطفه - صحيفة صدى الالكترونية

القاعدة تصفي حارس الرئيس اليمني بعد ساعات من خطفه
قام مسلحو تنظيم القاعدة، بتصفية أحد ضباط الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس عبدربه منصور هادي، بعد ساعات من خطفه في أطراف مدينة لودر محافظة أبين.
جاء ذلك بعد اعتراض مسلحو القاعدة سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة، وذلك وفقا لما ذكرت سكاي نيوز عربية.
يذكر أن مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، تشهد توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.
الواقع[ عدد التعليقات: 4142 ] نشر منذ 3 شهور
المتشددون القتلة يدعمون الحوثي وايران لان اهل السنة الوسطيون المعتدلين يعتبرونهم كفرة واعداء وللاسف ان المتطرفين لازالوا يسرحون ويمرحون ويفرخون الدواعش وحينما تناقش هذا الموضوع وتوضحه يهاجمونك بأنك علماني وتسب اهل الدين اذا ما هو الحل غير اعمال القوة والسيف في رقابهم كائن من كان
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي الله ونعم الوكيل.