القاعدة تصفي حارس الرئيس اليمني بعد ساعات من خطفه - صحيفة صدى الالكترونية

فهمي محمد (صدى):

قام مسلحو تنظيم القاعدة، بتصفية أحد ضباط الحرس الرئاسي الخاص بالرئيس عبدربه منصور هادي، بعد ساعات من خطفه في أطراف مدينة لودر محافظة أبين.

جاء ذلك بعد اعتراض مسلحو القاعدة سيارة العقيد عبدالله الخضر وقاموا بإنزاله من السيارة، ثم اقتادوه إلى جهة غير معروفة، وذلك وفقا لما ذكرت سكاي نيوز عربية.

يذكر أن مدينة لودر والمناطق المجاورة لها، تشهد توترا بين مسلحي القاعدة والسكان المحليين، بعد مواجهات أسفرت عن قتلى وجرحى.