أهالي تبوك يشيعون الشهيد خضر العطوي - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

شيع أهالي تبوك مساء اليوم جثمان وكيل رقيب خضر عودة العطوي الذي استشهد أثناء أدائه لعمله في الحد الجنوبي حيث وارى جثمان العطوي الثرى بمقبرة تبوك العامة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع الدعوة يتقدمهم قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري.

ودعا أهالي تبوك الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.