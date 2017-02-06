أهالي تبوك يشيعون الشهيد خضر العطوي - صحيفة صدى الالكترونية

أهالي تبوك يشيعون الشهيد خضر العطوي
شيع أهالي تبوك مساء اليوم جثمان وكيل رقيب خضر عودة العطوي الذي استشهد أثناء أدائه لعمله في الحد الجنوبي حيث وارى جثمان العطوي الثرى بمقبرة تبوك العامة بعد أداء صلاة الجنازة عليه في جامع الدعوة يتقدمهم قائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ركن ظافر بن علي الشهري.
ودعا أهالي تبوك الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه.
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13286 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويتقبلة من الشهداء
علي محمد[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
الله يرحمه ويغفر له ذنبه ويكتبهم من الشهداء عند الله هو والذين استشهدوا معه.
الواقع[ عدد التعليقات: 4142 ] نشر منذ 3 شهور
كنّا نتمنى ان تكون عاصفة الحزم بقوتها مثل اول ثلاثة ايام في بداية الحرب. لأكن بعد ذلك تحولت الحرب الى منح العدو فرصة الانتشار نتمنى اعادة تكثيف الغارات واحراق أماكن تواجد العدو الحوثي والحرس الجمهوري والتركيز على صعدة وصنعاء خاصة انهم أهداف مكشوفة في بعض الشوارع ويضعون نقاط تفتيش يمكن استهدافها حتى بقنابل صغيرة تستهدف هذه النقاط وحتى مبنى ما يسمى البرلمان الذي يجتمع فيه أنصار صالح والحوثي يجب ازلة من الوجود نتمنى ان نكون اكثر سرعة وشراسة وحسم من الغد