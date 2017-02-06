بالفيديو.. السعوديات يجبرن الشريان على رفع عقاله لهن - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

رفع الإعلامي داود الشريان مقدم برنامج الثامنة عقاله تحية للمرأة السعودية بعد الإحصائية التي أكدت أن 28% من المنازل السعودية تنفق عليها المرأة.

وأضاف الشريان أن المرأة السعودية اليوم أثبتت أن المجتمع يتطور والمرأة السعودية لم تعد النظرة التقليدية عنها التي يحاول بعض الناس أن يكرسها.