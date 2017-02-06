بالفيديو.. السعوديات يجبرن الشريان على رفع عقاله لهن - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو.. السعوديات يجبرن الشريان على رفع عقاله لهن
رفع الإعلامي داود الشريان مقدم برنامج الثامنة عقاله تحية للمرأة السعودية بعد الإحصائية التي أكدت أن 28% من المنازل السعودية تنفق عليها المرأة.
وأضاف الشريان أن المرأة السعودية اليوم أثبتت أن المجتمع يتطور والمرأة السعودية لم تعد النظرة التقليدية عنها التي يحاول بعض الناس أن يكرسها.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
برنامج رائع.
AbuRkan[ عدد التعليقات: 55 ] نشر منذ 3 شهور
هههههههههههههههههههه
ناوين على حساب المواطن مكشوفة
هههههههههههههههههههههه
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
مافيه مثل المراءه السعوديه في العالم 😍😍
دين اخلاق ….حافظه بيتها …صاينه عرضها
..سخية العطاء ….ولكنها ليست محظوظه فبعد التضحيات تواجه الجحود والنكران ….والسبب كثرة اشباه الرجال في زمن قل فيه الرجال
ابوعبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 224 ] نشر منذ 3 شهور
انا ارفع عقالي للشعب الذي عرف ان برنامجك تنفيس الإحصائية ايش عرفنا انه صحيحه هيا خيارين ام مطلقه او زوج عاطل عن العمل البرنامج ممل البرنامج الناجح هو من يستقبل اتصالات المشاهدين ليس الأسئلة معدة مسبقة ٠
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
ههخخ😂 ياداووود ألي يرفع عن الرأس القبعة الأمريكية ، اما العقال يرفع للمسط على الظهر ههخخخ😂
القرشي[ عدد التعليقات: 1648 ] نشر منذ 3 شهور
حسبي ألله ونعم الوكيل على كل مظلل .
يا داود إتقي ألله إنت عارف سبب ظهور هاذي النسبة وإنها بفعل فاعل .
عندما تتساوى المؤهلات العلمية بين شاب وفتاة مثلآ نقول المرحلة الثانوية ويتم توظيف الشاب
في تلك الوظيفة براتب زهيد جدآ يكاد لا يتجاوز الــ 2000 ريال بينما الفتاة تمنح راتب لا يقل عن
4500 ريال أكثر من ضعف الراتب ألا يضع هذا تساؤلآ لديك لماذا يمنح الشاب راتب زهيد يكاد
لا يكفي متطلباته الشخصية البسيطة بينما الفتاة تمنح أكثر من ضعف راتب الشاب رغم أن مؤهلاتهم
العلمية واحدة وقد تكون الفتاة أيضآ لا تحمل إلا مؤهل متوسط ورغم هذا تمنح راتب أكبر من راتب
الشاب هذا بخلاف المميزات الوظيفية من علاوات ومكافأت تشجيعية كما يسمونها بينما الشاب
لا يمنح أيآ من تلك المميزات نهائيآ في أي مؤسسة أو شركة أهلية .
إنني أعلم جيدآ بأنك تعلم يا داود جميع هذه المعلومات ولكنك لا تريد أن تظهرها للناس وتكشف لهم حقيقة
هذه الإحصائية وماهي الأسباب التي أدت لإزديادها .
بإختصار شديد هناك حرب شاملة من الليبراليين عامة ضد الرجل منذ التسعينات وكم حذروا العلماء منها
أمثال الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمهم الله وغيرهم كثير من هذا المخطط الذي أرى بوادره بدأت تظهر
الأن على السطح وداود الشريان لا يقصد برفع عقاله للمرأة السعودية وإنما لليبراليين الذين أستطاعوا
تنفيذ شيئآ من مخططاتهم التي تستهدف إسقاط الرجل وتهميش دوره في الأسرة والمجتمع لتحل
المرأة مكانه فتكون بذلك هي المسيطرة على الأسرة ومن ثم على المجتمع برمته .
أتمنى أن يعي مجتمعنا خطورة هذا المخطط الذي يحاك لنا نهارآ جهارآ ممن باعوا أنفسهم للمال والشهوات
ومكنوا من وسائل الإعلام حتى يبثوا سموم أفكارهم وينفذوا من خلالها مخططاتهم الشيطانية حتى يقع
مجتمعنا في مستنقع الفساد الأخلاقي والتفكك الأسري والضياع الفكري .
الهوزاني العتيبي[ عدد التعليقات: 3639 ] نشر منذ 3 شهور
بعض البشر تحسب انفسها انها مصلحه وهم مفسدين في الارض
معرروفة نواياك يالشريان وكل واحد يجيب طاري المرأة في الاعلام والبرامج هذا علماني ليبرالي حتى ولو يحاول ان يخفي ذلك زي الهراج مثلا
لين كشفه الله با استفتاءاته والمرأه والملاعب ومدري ايش
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10131 ] نشر منذ 3 شهور
اتصور ان النسبه اكثر من 28% بكثير
يوجد فتيات بلغ بعضهن ال 40 سنه ورافضات لزواج وهن المسؤلات عن البيت وهن من يصرف ويتولى شؤن الاسره . يوجد الكثير من الاسر بناتهم هن السمؤلات عن تحمل اعباء الاسره ومنهن الطبيبه والمعلمه والمعيده في الجامعه لذلك النسبه المنشوره في الموضوع اقل بكثير من الواقع بلاضافه الى من هي متزوجه ولكن راتب زوجها قليل جدا كان يكون زوجها رجل امن على البنوك او الشركات فرواتبهم قليله والزوجه هي من تقوم بتلبيه حاجات البيت والاسره
صباح الخيىر ياوطني💚[ عدد التعليقات: 607 ] نشر منذ 3 شهور
ماصرفنا إلا على اهلنا وعيالنا
ماهو فضل منا .. ولانبي عليه شكر
ولا رفعة عقال .. 😏
الغلا وضيق المعيشه وكثرة المصاريف
هي اللي اجبرتنا على الشغل
والا جلسة البيت وش زينهااا😢😢
سعيدمكني الشهراني.[ عدد التعليقات: 2382 ] نشر منذ 3 شهور
وفرحان ان الحريم صارو يصرفون على الرجال ..زمن غريب عجيب.
mutrafi-h[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 3 شهور
السلام عليكم ياجماعه داود يبي له محاكمه حول مايقدم .يدس السم في العسل .
فتى الطائف[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 3 شهور
برنامجه كله كذب وتخدير يضحك على ضعاف العقول كمبرس للبرالية
زائر[ عدد التعليقات: 493 ] نشر منذ 3 شهور
المذيع داوود الشريان يشبه عروسة المولد علي راسها تنور علي بطنها تنور علي جنبها تتنور بدون ملابس تنور بعد .
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3314 ] نشر منذ 3 شهور
نعم المرأة السعودية تنحط على الرأس ☝🏻 ولكن ما ننسى ان المرأة ما اشتغلت وتوظفت الا بسبب تقصير الرجال بحقهم خاصة المطلقات والأرامل تخلوا عنهم أوليائهم واعتمدوا على الله ثم على أنفسهم واشتغلوا والا المفروض تأخذ حقها الشرعي وهي ببيتها اما اللي موظفات بسبب شهاداتهم مثل المدرسات والطبيبات والممرضات وغيرهم يقع عليهم ظلم استغلالهم من زوج او اخ او اب ووصل للعضل من أولياء امورهم ووصل للقتل من الزوج بسبب استغلالهم لمرتباتهم وهو حقها بالحياة ما حد يقدر ياخذه منها بالقوة الدولة لازم تنصفهم نعم السعودية ينزفع لها العقال هي اللي تنفق على عيالها وتطلعهم رجال بالحدود وبكل مكان ولكن لازم نكون معها لرفع الظلم عنها الله يحفظ بناتنا واخواتنا من كل شر ويجعل جزاهم جنة بلا حساب ولا سابق عذاب
///// لا اله الا الله محمدا رسول الله /////[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 3 شهور
عندما
تكتب
جملة
( بها فساد عظيم )
في
بحث
اليوتيوب
أو قوقل
فسترى
العجب
العجاب
منوشه[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 3 شهور
كفو وصح السانك يا
🇸🇦🇸🇦🇸🇦
ام النشاما[ عدد التعليقات: 65 ] نشر منذ 3 شهور
هاالرجل ذا ماله داعي، ياكثر النسوان إلي يكرهنه وانا وحده منهن
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 32 ] نشر منذ 3 شهور
تسلم يمينك يالقرشي الله يحفظك بحفظه