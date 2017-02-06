بالفيديو..المسند : ظاهرة التفحيط تزداد وأصبحنا نصدرها للعالم عبر اليوتيوب - صحيفة صدى الالكترونية

سالم المطيري(صدى):

أبدى أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، ثنائه على تصرف رجل المرور الذي ظهر خلال مقطع فيديو، وهو يطلق النار على عجلات سيارات المفحطين.

واوضح المسند في مداخلة مع برنامج أخباركم على قناة المجد ، عمل رجل المرور أثلج صدري، والأغلبية تنتظر عودة هيبة رجل المرور أمام المفحط.

وتابع : أن ظاهرة التفحيط تتطور نوعياً وتمتد جغرافياً، وأصبحنا نصدرها للعالم عبر مقاطع اليوتيوب، مشيراً إلى أن عمرها يناهز الـ 35 سنة وهي في ازدياد دون اهتمام بأرواح الناس وممتلكاتهم.