بالصور..أهالي حي الموسى يشكون سوء الطرق و انتشار الأوبئة بسبب مياه الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سكان حي الموسى وحي نمار، الواقعة غرب مدينة الرياض، بسبب سوء الطرق والشوارع التي تعرّضت للكسر وسط المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي ، مما يؤدي إلى تعطل سير المركبات وتضرّرها.

وناشد أهالي الحي ، أمانة الرياض بسرعة حل مشكلة مشروع الصرف الصحي التي تتجمّع فيه الحشرات وتنشر الأمراض الوبائي ، وايضا حلّ مشكلة الطرق، وإعادة تأهيتها

فيما دشن الاهالي هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لشرح معاناتهم، وتوصيلها إلى المسؤولين في أمانة منطقة الرياض بعنوان #معاناه_حي_الموسي_بالرياض.