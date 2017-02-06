 بالصور..أهالي حي الموسى يشكون سوء الطرق و انتشار الأوبئة بسبب مياه الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

  • الأربعاء 10

    مايو

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بالصور..أهالي حي الموسى يشكون سوء الطرق و انتشار الأوبئة بسبب مياه الصرف الصحي

بالصور..أهالي حي الموسى يشكون سوء الطرق و انتشار الأوبئة بسبب مياه الصرف الصحي
عادل الحربي(صدى):

سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سكان حي الموسى وحي نمار، الواقعة غرب مدينة الرياض، بسبب سوء الطرق والشوارع التي تعرّضت للكسر وسط المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي ، مما يؤدي إلى تعطل سير المركبات وتضرّرها.

وناشد أهالي الحي ، أمانة الرياض بسرعة حل مشكلة مشروع الصرف الصحي التي تتجمّع فيه الحشرات وتنشر الأمراض الوبائي ، وايضا حلّ مشكلة الطرق، وإعادة تأهيتها
فيما دشن الاهالي هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لشرح معاناتهم، وتوصيلها إلى المسؤولين في أمانة منطقة الرياض بعنوان #معاناه_حي_الموسي_بالرياض.

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 3 شهور

غرب وجنوب الرياض مافيها مسئول مثل شمال وشرق الرياض انتهت الحكاية