بالصور..أهالي حي الموسى يشكون سوء الطرق و انتشار الأوبئة بسبب مياه الصرف الصحي - صحيفة صدى الالكترونية

بالصور..أهالي حي الموسى يشكون سوء الطرق و انتشار الأوبئة بسبب مياه الصرف الصحي
سادت حالة من الغضب والاستياء بين أهالي سكان حي الموسى وحي نمار، الواقعة غرب مدينة الرياض، بسبب سوء الطرق والشوارع التي تعرّضت للكسر وسط المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي ، مما يؤدي إلى تعطل سير المركبات وتضرّرها.
وناشد أهالي الحي ، أمانة الرياض بسرعة حل مشكلة مشروع الصرف الصحي التي تتجمّع فيه الحشرات وتنشر الأمراض الوبائي ، وايضا حلّ مشكلة الطرق، وإعادة تأهيتها
فيما دشن الاهالي هاشتاق عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، لشرح معاناتهم، وتوصيلها إلى المسؤولين في أمانة منطقة الرياض بعنوان #معاناه_حي_الموسي_بالرياض.
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
محمد[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 3 شهور
غرب وجنوب الرياض مافيها مسئول مثل شمال وشرق الرياض انتهت الحكاية