تقفز من الطابق الثالث برفقة طفليها لاعتزام زوجها الارتباط بأخرى - صحيفة صدى الالكترونية

تقفز من الطابق الثالث برفقة طفليها لاعتزام زوجها الارتباط بأخرى
قفزت أفغانية من الطابق الثالث بمنزلها برفقة طفليها في إقليم بلخ شمالي أفغانستان عندما أبلغها زوجها الذي يعيش في الولايات المتحدة عبر الهاتف باعتزامه الزواج للمرة الثانية.
وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم “شير دان دوراني” لوكالة باجهوك الأفغانية للأنباء إن الحادث وقع في بلدة مزار الشريف في بلخ.
ونقلت المرأة (35 عاما) وطفلاها إلى المستشفى، وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث..
ونجت المرأة وطفلاها من موت محقق بعد سقطوها على مركبة أسفل المنزل.
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور
بشروا عساها ماتت!
طيب أنتِ حابة تموتين الورعان ويش ذنبهم يالخبلة🤔
امرأة بهذه العقلية لاتستحق الحياة.
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
طيب الاطفال وش ذنبهم 😤😤
موتي لحالك ….الله ياخذ عمرك
عاد افغانيه وش بتشوفين من زوجك الا التعنيف
خليه يحل عنك ويتزوج يمكن ترتاحين
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14130 ] نشر منذ 3 شهور
الله المستعان
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور
يا ماوراء الغيوم….الوعد : هي جات ع الأفغاني ف جميع الجنسيات
كلً ف حقه من الشر والعنف سوا رجال ولانساء إلا مارحم ربي.
ع فكرة ترى بعضهن ماتحب زوجها يتزوج علاها .. مو حباً فيه لكن حسد ماتبغيه ينبسط 🤣
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15745 ] نشر منذ 3 شهور
أعوذ بالله هذي نشبة
حتى الموت مايبيها…
الله يعين زوجها عليها…
وهو ماتزوج بالثانية الا والأولة
مبهذلتة…
لكن نصيحة للزوج خذها ودها برج خليفة وأضمن لك….
تفتك منها…
ماوراء الغيوم….الوعد[ عدد التعليقات: 8070 ] نشر منذ 3 شهور
طبعا ي توليب كل الرجال عنيفين
ولكن الافغان والباكستان تفوقوا بالشي هذا ع غيرهم
وكم مره نسمع قتل …وكم مره نسمع تعذيب 😣😣
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.اما ماتبيه يتزوج عليها عشان ماينبسط 😂😂 ….لاوالله مو قصة ينبسط ولكن ماتبي برستيجها يخرب قدام النسوان ويقال تزوج عليها …وبعضهن عندها لو يروح الرجل للحرام مايهمها ..اهم شي مايتزوج عليها
جسار القحطاني[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 3 شهور
ي القرني عساني ما أفقدك ي الأمير… أحسك تبرد خاطري ف التعليق
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12568 ] نشر منذ 3 شهور
شكلك مقصره بحقه 😆
غرام[ عدد التعليقات: 1984 ] نشر منذ 3 شهور
مسكينه شكلها تحبه من قلب ،،
وجالسه تنتظره بإخلاص وهو جالس يرتب لحياه جديده وناسيها من حساباته ،،،
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
شي عجيب !!؟
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 1374 ] نشر منذ 3 شهور
والله مجنونة ما في رجال يستاهل خلية يولي للعلم هي مو مقصرة هي عايشة في افغانستان و هو في امريكا
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
انا استغرب اصلا الرجل مايستاهل تنتحرر له افغاني خائن للاامانه معروف عنه وألي ألعن وألعنين منه الباكستاني يوميا اغتصاب عندهم بباكستان ، لو الواحد عندنا سأل باكستاني عن الجرائم عندهم تلقاه ينصب عليك ويقعد يقولك لا حنا بلد مسلم كويس يمشي سيده وهو يكذب يعرف الحقيقة المررره عن بلده والأنتهاكات ألب تحصل للمرأة عندهم تجدهم دائما يمدحون بلدهم ولكن مستحيل يقولون لك عن البلاوي ألي تحصل عندهم من اغتصاب وقتل .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10129 ] نشر منذ 3 شهور
الزوج اهبل اللي بلغها بزواجه وهو في امريكا وهي ناقصة عقل اللي حاولت الانتحار باطفالها ولا تستحق الولايه عليهم
قلم[ عدد التعليقات: 148 ] نشر منذ 3 شهور
عندهم طابق ثالث ؟
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3314 ] نشر منذ 3 شهور
ينكشف وفاء المرأة للرجل عندما يفقد الرجل كل شيء وينكشف وفاء الرجل للمرأة عندما يملك الرجل كل شيء بدال ما تقول لها تعالي عندي بامريكا نعيش سوا ونربي عيالنا او ترجع لها وتعينها على تربية عيالك الله المستعان