تقفز من الطابق الثالث برفقة طفليها لاعتزام زوجها الارتباط بأخرى - صحيفة صدى الالكترونية

كابل(صدى):

قفزت أفغانية من الطابق الثالث بمنزلها برفقة طفليها في إقليم بلخ شمالي أفغانستان عندما أبلغها زوجها الذي يعيش في الولايات المتحدة عبر الهاتف باعتزامه الزواج للمرة الثانية.

وقال المتحدث باسم شرطة الإقليم “شير دان دوراني” لوكالة باجهوك الأفغانية للأنباء إن الحادث وقع في بلدة مزار الشريف في بلخ.

ونقلت المرأة (35 عاما) وطفلاها إلى المستشفى، وفتحت السلطات تحقيقا في ملابسات الحادث..

ونجت المرأة وطفلاها من موت محقق بعد سقطوها على مركبة أسفل المنزل.