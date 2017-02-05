تركية تلد توأم ملتصق بكبد واحد في حالة نادرة - صحيفة صدى الالكترونية

انقرة(صدى):

أنجبت سيدة من دياربكر توأم ملتصق من القفص الصدري والمعدة ويمتلكان كبدا واحدا، في حالة نادرة تحدث بنسبة 1 في 200 ألف.

وأوضح خبير الولادة وأمراض النساء في كلية الطب بجامعة غازي الأستاذ الدكتور مريح بيرام أن التوأم الملتصق اللذين ولدا قبل يومين يتمتعا بصحة جيدة.

يشار إلى أن خبير الولادة وأمراض النساء مريح بيرام هو من أجرى الجراحة القيصرية، بمستشفى كلية الطب بجامعة غازي بأنقرة في 3 فبراير الجاري، وضم الفريق الطبي 5 أفراد.

ووضعت السيدة نجلاء أكبولوت (37 عاما) توأمها الملتصق – اللذين يزنا 4 كيلوجرامات و70 جراما – في تاسع ولادة لها في أنقرة، بعدما تم نقلها من مستشفى دياربكر الحكومي إلى مستشفى كلية الطب بجامعة غازي.

وأكد بيرام أن التوأم ملتصق من القفص الصدري والمعدة ويمتلكان كبدا واحدا، منوها بأن الأم والتوأم في صحة جيدة حتى الآن.

وأشار بيرام إلى أنه لا يوجد خطر على الوضع الصحي للأم غير أن استجابة التوأم فيما بعد ستتحدد بالفحوص التي سيتم إخضاعهما لها.

وأفاد بيرام بأن التوأم حاليا يبدي استجابة بشكل جيد في مرحلة الإنعاش، موضحا أنهم ولدا مبكرا خلال الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل، مما قد يجلب ذلك حالة من الخطر على صحتهما ولكن الفريق الطبي يولي اهتماما كبيرا بالطفلين.