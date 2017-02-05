الكلاب الضالة تحظر تجوال أهالي حي الموظفين بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

محمد بن طحيطح(صدى):

اشتكي أهالى حي الموظفين بأبها، من تزايد أعداد الكلاب الضالة، وانتشار النفايات وتكدسها بالشوارع، مطالبين المسؤولين بالجهات المعنية بالتحرك لوقف الخطر وإنهاء معاناتهم.

وقال فهد الحمراني، أنهم فرضوا حظر تجوال في حي الموظفين خشية تعرضهم لهجمات الكلاب الضالة التي تتزايد أعدادها يوما بعد آخر، مشددا على ضرورة وضع حد لمعاناتهم وإيجاد حلول جذرية لهم، بالارتقاء بنظافة الحي، وإزالة المخلفات التي تجذب الكلاب.

فيما ناشد سالم عسيري أمانة منطقة عسير بضرورة القضاء على الكلاب التى اتخذت من الحي مرتعا لها بحثا عن الطعام في النفايات المتكدسة في الشوارع، فيما خالد الأسمري على أهمية تحرك الجهات المختصة لإنهاء خطرها المتفاقم، لافتا إلى أن معاناتهم معها تزداد يوما بعد آخر.