الكلاب الضالة تحظر تجوال أهالي حي الموظفين بأبها - صحيفة صدى الالكترونية

الكلاب الضالة تحظر تجوال أهالي حي الموظفين بأبها
اشتكي أهالى حي الموظفين بأبها، من تزايد أعداد الكلاب الضالة، وانتشار النفايات وتكدسها بالشوارع، مطالبين المسؤولين بالجهات المعنية بالتحرك لوقف الخطر وإنهاء معاناتهم.
وقال فهد الحمراني، أنهم فرضوا حظر تجوال في حي الموظفين خشية تعرضهم لهجمات الكلاب الضالة التي تتزايد أعدادها يوما بعد آخر، مشددا على ضرورة وضع حد لمعاناتهم وإيجاد حلول جذرية لهم، بالارتقاء بنظافة الحي، وإزالة المخلفات التي تجذب الكلاب.
فيما ناشد سالم عسيري أمانة منطقة عسير بضرورة القضاء على الكلاب التى اتخذت من الحي مرتعا لها بحثا عن الطعام في النفايات المتكدسة في الشوارع، فيما خالد الأسمري على أهمية تحرك الجهات المختصة لإنهاء خطرها المتفاقم، لافتا إلى أن معاناتهم معها تزداد يوما بعد آخر.
حلول متعدده[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الحل الاول ايجاد مكان بعيد عن الاحياء وعمل صحن كبير دائري ووضع الاكل فيه لها بذلك تسوي صدقه وتطعم الطعام الذي هو من اسباب دخول الجنه ويصبح الكلب صديق وفي فلا يضيع الاحسان والرفق بالحيوان ولكن الاتجاه بعيد الحل الثاني ايجاد حديقه كبيره خاصه بالكلاب وتحويطها واعطائها اكل وتتكاثر قد تفيد بعد ذلك في اشياء وكذلك قد نبيعها لدول اخرى فلم تخلق عبث يا شيخ
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15745 ] نشر منذ 3 شهور
أصلآ أهل الحي نفوسهم لو حافظوا على نظافةبيئتهم….ماجتهم الكلاب…
لكن الكلاب وجدت ضالتها…نفايات متكدسة
وناس متكلة…
شوف عيني…ناس ترمي الزبالة بوسط الشارع..
ولا فكر فيما تتسبب به من أضرار وأمراض
وايذاء للأخرين…
المشكلة فالوعي لدى الناس…
مو فالكلاب الضالة
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15745 ] نشر منذ 3 شهور
صدقوني لو مالقت الكلاب عيشة ماخلت أم الركب
وراحت لحي الموظفين…
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4097 ] نشر منذ 3 شهور
وين البلديه ممثله بصحة البيئه لماذا لم يحركوا ساكن يمكن يكون موظفين ورئيس صحة البيئه في سباتهم الشتوي العميق لانه من امن العقوبه على المواطنين تقديم شكوى للمجلس البلدي يا امانة عسير تحركوا انفضوا الغبار من على ملابسكم وارحموا الأطفال حتى لا تنهش هذه الكلاب أجسادهم اثناء ذهابهم وعودتهم من مدارسهم لانه لا يوجد على موظفين ومراقبين صحة البيئه لا حسيب ولا رقيب انهضوا من مكاتبكم وحللوا رواتبكم ويمكن الشيخوخه اثرت على ركبكم ولا تستطيعون الحركه ويمكن اغلبكم من الوزن الثقيل الغير قادر على المشي والمتابعه من قلة الحركه اصبح الواحد فيكم كتلت شحوم متحركه
محمد[ عدد التعليقات: 18 ] نشر منذ 3 شهور
اتقوا الله فى البهيمة ولا تتخذوا ذى الروح غرض اى لا تصوبوا عليها فالرفق لا يكون فى شىء الا زانه ولا ينزع من شىء الا عابه وفى كل كبد رطبة أجر وصدقة وأطعموا الطعام تدخلوا الجنة بسلام و الراحمون يرحمهم الله و الله كتب الاحسان فى الامر كله و يعطى على الرفق ما لا يعطى على غيره كما بالاحاديث الشريفة فكفى همجية ضد الكلاب فالأرض لم تخلق للبشر فقط لبيرطعوا فيها واتقوا الله فى البهيمة يا بلد الحرمين