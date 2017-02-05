كاتب صحفي يطالب الدوائر الحكومية بمراقبة الموظفين المزوّغين - صحيفة صدى الالكترونية

كاتب صحفي يطالب الدوائر الحكومية بمراقبة الموظفين المزوّغين
طالب الكاتب الصحفي سعيد السريحي الدوائر الحكومية بمراقبة موظفيها المزوغون بحجة أداء الصلاة، معتبرًا أنه لا صلاة لمن لم تنهه صلاته عن إهدار وقت العمل وتعطيل مصالح الناس .
وقال السريحي في مقاله “(المزوّغون) تحت حجة أداء الصلاة المنشور بصحيفة عكاظ : تضمن «الدليل الإرشادي لبيئة العمل المادية في الأجهزة الحكومية» شروطاً ينبغي توفرها في المواقع التي يؤدي فيها الموظفون فريضة الصلاة حين تحين خلال أوقات دوامهم، والتي اعتبرها ذلك الدليل الإرشادي «مساجد صغيرة» ملحقة بالدوائر والمؤسسات الحكومية مهيأة لأداء الصلاة فيها.
و أضاف السريحي :إذا كان من واجب الأجهزة الحكومية أن توفر «مساجد صغيرة» لصلاة موظفيها، وإذا كان من واجب أولئك الموظفين أداء الصلاة، فإن من الواجب على تلك الدوائر الحكومية أن تراقب أولئك الموظفين كي لا يستغل بعضهم وقت أداء الصلاة لإهدار الوقت وتعطيل مصالح المواطنين.
ووجه الكاتب مناشدة للموظفين قال فيها :يجب على أولئك الموظفين أن يدركوا أنه إذا كان أداء الصلاة فرضاً عليهم كمسلمين فإن من شروط صحة إسلامهم أن يكونوا مؤتمنين على أداء أعمالهم، فلا صلاة لمن لم تنهه صلاته عن إهدار وقت العمل وتعطيل مصالح الناس واستغلال وقت الصلاة لقضاء أعماله الخاصة خارج دائرة عمله.
محمد[ عدد التعليقات: 1746 ] نشر منذ 3 شهور
الصحفي هذا يستاهل 3 نجمات
صدق اكثر الدوائر الحكومية فسساد اداري
اذا بتراجع بعد الصلاه كني ذابح واحد من عياله ويقول ليه ماتجي الصبح ، الصبح اذا جيتهم ياكثر المراجعيين يخلصون 4 اشخاص والباقيين يقولون معاملتك توها ماخلصت والسبب الموظف ماله خلق
وبعدين بعد الظهر الحظ بعض المكاتب مسكره وفيها شخص مع الموظف والسبب واضح عطني وعطيك
saaad[ عدد التعليقات: 26 ] نشر منذ 3 شهور
يا…………… رحت للي يصللون ولاجل معامله زي وجهك وتركت مليارات تهدر وتنهب باسم الفساد المالي والاداري وكبار القوم ويهود السرق والنهب يا 2030 ورحت لناس تصللي.. لاجل تعرف الفرق بيننا وبين الامارات ودول الخليج والبنيات التحتيه والتعليم والمنشاءات وووووووو ناقشوا الفساد والنهب وهي الحزم و2030 تناقش اهدار الاموال والمليارات والحزم بطرد 15 مليون اجنبي وتحويلاتهم بالمليارات ولا شفنا منهم لا مشاريع ولا بنيات تحتيه ولا صناعات ولا بطيخ وبعدها نبدا نكون انفسنا ونصنع ونتطور بمعنى ابدا بتنظيف البلد ومحاربه الفساد وغيرها
العتيبي[ عدد التعليقات: 47 ] نشر منذ 3 شهور
اتمنى يبدون ب المحاكم و البلديات من كثرة التسيب الدوام الساعة ثمان و الفطور الساعة التاسعة و ستقبال القضاة الساعة العاشرة و الاستعداد لصلاة الظهر مع الغدى و توصيل الاولاد الى المنزل الى الساعة الواحدة والنصف و الى الثانية والنصف انتهى الدوام
عافك الخاطر[ عدد التعليقات: 665 ] نشر منذ 3 شهور
وش يبي الاخ .. ليش ماقال .. وقت الافطار .. ليش ماقال وقت غير وقت الصلاه الاخ جاب سالفه مثل وجهه يعني وقت الصلاه هي سبب تعطيل مصالح المواطنين . وش تبي بضبط تبينا يعني نلغي وقت الصلاه او تبينا يعني نلغي المساجد عشان نحل موضوعك السامج اللي مثل وجهك
… كذبت ثم كذبت الصلاه ليس هي سبب في تعطيل مصالح المواطنين وبعدين حتى لو كذب مثلا وقال بروح اصلي وترك الصلاه هذا لايعني ان الصلاه سبب في هذا الشي اقول برابر المتخلفين لايجيبها لنا دور حل اخر لاحل اعطال مصالح المواطنين وبلاش بربره مالها داعي ياكاتب ياسامج
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور
لا صلاة لمن لم تنهه صلاته عن إهدار وقت العمل وتعطيل مصالح الناس
صدقت يسلم بؤوك👏👍
( بعض ) الشعب السعودي ماله حل🤣
عادل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 شهور
الدوائر الحكومية معاناة في هالبلد ابتداءا من الموظفين اللي ريحتهم تشق خشمك (له اسبوع ماتروش )ويكلمونك من طرف خشومهم
وصولا الى تاخير المعاملات وتعطيل مصالح الناس
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14130 ] نشر منذ 3 شهور
العقل نعمه
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15745 ] نشر منذ 3 شهور
مفروض على كل موظف يعرف أنه في مسؤلية لخدمةالمراجعين وأنجاز المعاملات…
خصوصآ وأن الحكومة تدفع له رواتب للشي هذا…
فواجب على كل من ولي أمر من أمور الناس أن يحلل راتبة وياخذ راتبة حلال….لكن للأسف دوائر حكومية
ماودي أسميها…
والله يابعض الموظفين لادخلت عنده وسلمت علية مايرد السلام بس يناظر لك من فوق لتحت بنظرات كنك بتسرق من راتبة
وهاااه وش عندك👺
يقولها وبدون نفس…خاصة لاجيت بدري وفي أول يوم بعد أجازةالأسبوع..
يعلمني وحدن من الشباب يقول رحت أبراجع معاملة عند الموظف فلان
يقول دخلت وسلمت …مارد السلام.حسسني أني يهودي ولا جاي من أسرائيل…
الله المستعان بس
مين يصدق معاملات لها15 و20سنة
عندنا هنا فالمملكة لم تنجز ليومك
معاملات بعضها ماتوا أصحابها
وراح جيل وجاء جيل وراح وزير وجاء مكانة وزير
والمعاملات مثل ماهي…جالسةفالدروج
تندب حظها….
وأسأل نفسي ليش
هو هو عدم وجود موظفين أكفياء لمثل هالأمور
أو أن الشغلةجديدةعليهم ومو عارفين يحلونها…
معاملات شابت روس أصحابها وهي باقي في دروج الموظفين
قبل أمس جاني مقطع لمحمدبن راشدال مكتوم
أخذ الموظفين ومشاهم فالبر على رجولهم نص ساعة
قال أيش علشان يحسون بمعاناة المراجعين…
الله المستعان أتوقع جميع دول العالم فالمستقبل سيغادرون للعيش فحدى الكواكب الا حن….
أحنا الوحيدين الي بنورث الأرض من بعدهم أذا أستمر الحالةعلى ماهو علية
عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4097 ] نشر منذ 3 شهور
واللي يروحون للمدارس من الساعه 11.30 صباحأ الحاديه عشر والنصف والعوده في اليوم الثاني ويكون حضورهم للعمل 7.55 ماذا تقول عليهم