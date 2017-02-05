بالفيديو.. هيونداي النترا GT 2018 تظهر لأول مرة بشكل تشويقي - صحيفة صدى الالكترونية

متابعات(صدى):

نشرت شركة هيونداي الكورية بالفيديو والصور التشويقة الأولى لسيارتها القادمة النترا جي تي – Elantra GT على الشبكة العنكبوتية، قبل أن تقوم بإطلاقها نهاية الأسبوع الجاري ضمن فعاليات معرض شيكاغو للسيارات.

وتبدو هيونداي النترا GT 2018 معدلة ومحسنة عن طراز النترا 2017 الحالي، وتظهر الصور واجهتها الأمامية ومقصورتها الداخلية التي حصلت على تطريزات ولمسات باللون الأحمر لتضيف لمسة رياضية.

وتشير مصادرنا في عرب جي تي أن سيارة هيونداي النترا جي تي 2018 ستعتمد على محرك رباعي الاسطوانات سعة لترين مع تيربو يولد قوة 201 حصان و 264 نيوتن.متر من عزم الدوران.

وسيقوم الصانع الكوري بتعديل أنظمة التعليق وتحسين العجلات في نسخة GT القادمة من هيونداي النترا.

وستنافس هذه السيارة القادمة كلاً من سوبارو امبريزا و هوندا سيفيك و شيفروليه كروز و فورد فوكس و مازدا 3 و تويوتا كورولا.

ستظهر سيارة هيونداي النترا GT 2018 رسمياً يوم الخميس 9 فبراري الجاري إن شاء الله.