بالفيديو .. سيارة مسرعة تدهس طفلة أثناء قضائها حاجتها على الطريق - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. سيارة مسرعة تدهس طفلة أثناء قضائها حاجتها على الطريق
قتلت طفلة أسفل عجلات حافلة لم ينتبه سائقها لجلوسها وسط الطريق لقضاء حاجتها.
الحادث وقع بمدينة جانتشو بمقاطعة وانجشى الصينية ووجه الكثيرون كلمات المواساة والتعازي لوالدي الطفلة عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
httpv://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=OwVkK-0pDm0
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15745 ] نشر منذ 3 شهور
جالسة بوسط الطريق تقضي حاجتها؟؟
وين أمها عنها
أكيد جالسة تحت عبارة ولا كبري معلق تقضي حاجتها وحاجة المعوزين….
مدام الطفلة تقضي حاجتها فوسط الخط…
فأدر أن أم مربية منتازة🤔🤔
لست محرومه. ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 14130 ] نشر منذ 3 شهور
👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀👀
M-512[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 3 شهور
لهدرجة السائق احمق ولايشوف قد يكون سكران !