 بالصورة .. مريم حسين تتغلب على حزنها بعد طلاقها الثاني بالتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

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    مايو

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بالصورة .. مريم حسين تتغلب على حزنها بعد طلاقها الثاني بالتسوق

بالصورة .. مريم حسين تتغلب على حزنها بعد طلاقها الثاني بالتسوق
بغداد(صدى):

قامت الفنانة العراقية مريم حسين بالتغلب على حالة الحزن والعزلة التي أصابتها بعد طلاقها من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل للمرة الثانية.

ونشرت صورة على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، والتي توضح قيامها بالتسوق لشراء مستلزمات مولودها.

وكان فيصل الفيصل، قد تراجع عن اتهامه لها بأنها حملت منه قبل الزواج، وأنه تزوجها لكي يتستر عليها من الفضيحة، وذلك من خلال تقديمه اعتذارًا وتوضيحًا أن هذا الحمل شرعي وحدث بعد الزواج.

يذكر أن الفنانة العراقية مريم حسين، انفصلت عن فيصل للمرة الثانية، بعد مرور أقل من 45 يومًا على عودتهما.


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19 تعليق

[ عدد التعليقات: 10129 ] نشر منذ 3 شهور

الطلاق الثاني يعني باقي لهما طلاق ثالث . اخاف يمتد الى رابع وخامس

[ عدد التعليقات: 13286 ] نشر منذ 3 شهور

بتلقين لك خروف ثاني لاتخافين

[ عدد التعليقات: 2554 ] نشر منذ 3 شهور

بالفعل مثل ما قالت الأخت نوال .. الفنانات ( ما يتعطلن تطلق من خروف ويجي خروف ثاني ) هههههه هع هع

[ عدد التعليقات: 12568 ] نشر منذ 3 شهور

أي حزن يمكن خيره 😆

[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور

التسوق الهواية المفضلة عند أغلب الحريم
تتسكع ف الأسواق حتى لو مالها لزوم أهم شئ ماتجلس ف البيت.

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور

وتستمر التفاهه

تسوقت ولا ما تسوقت وش دخلنا

[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور

إيه صح بغيت أنشدكم
هي ماقالت لكم ف أي مستشفى ناوية تضني؟
وهل هي حابة يكون المشرف علاها تختور ولاتختورة؟
وشهر العسل قصدي شهر النفاس بزيادة 10 أيام ف أي بلد حابة تقضيه؟
اسئلة محيرتني ياليت الاقي لها إجابة لإني بيني وبينكم مشتحنة منها
وما أنام الليل من كثر ما أفكر فيها🤣

[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 3 شهور

والله ان زوجها افشل منها واستغفر الله لنا ولهم والا ليه يتهمها بالحمل قبل الزواج والحين يعتذرويقول بعد الزواج؟؟ الله لا يبلانا بس

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور

ثم ذهبت الدجاجه وصاح الديك وصحاني ابوي قال قم صلي

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور

البطاقه اللي كانت تتسوق فيها فيزا ولا ماستر كارد؟ وأحنا وش دخل ام امنا تتسوق ولا تحترق ؟

[ عدد التعليقات: 5375 ] نشر منذ 3 شهور

والله انتم اللي ماعندكم سالفة واخذتكم رايح جاي عشان تشهرونها اكثر
والا والله هاذي ماطقها ذرة من الجمال وجهها كأنه قوطي فول

[ عدد التعليقات: 3314 ] نشر منذ 3 شهور

ربي عطاها جزاها بالدنيا قبل الآخرة ياما شتمت وطعنت بعرض سعوديات وغيرهم وربي عطاها من يفضحها خبيث متزوج خبيثة أكيد بيفضحون بعض

[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور

ياليل القواطي

[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور

لكل ساقط لاقط

[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 3 شهور

لاحول ولا قوة الا بالله