بالصورة .. مريم حسين تتغلب على حزنها بعد طلاقها الثاني بالتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قامت الفنانة العراقية مريم حسين بالتغلب على حالة الحزن والعزلة التي أصابتها بعد طلاقها من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل للمرة الثانية.

ونشرت صورة على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، والتي توضح قيامها بالتسوق لشراء مستلزمات مولودها.

وكان فيصل الفيصل، قد تراجع عن اتهامه لها بأنها حملت منه قبل الزواج، وأنه تزوجها لكي يتستر عليها من الفضيحة، وذلك من خلال تقديمه اعتذارًا وتوضيحًا أن هذا الحمل شرعي وحدث بعد الزواج.

يذكر أن الفنانة العراقية مريم حسين، انفصلت عن فيصل للمرة الثانية، بعد مرور أقل من 45 يومًا على عودتهما.