بالصورة .. مريم حسين تتغلب على حزنها بعد طلاقها الثاني بالتسوق - صحيفة صدى الالكترونية

بالصورة .. مريم حسين تتغلب على حزنها بعد طلاقها الثاني بالتسوق
قامت الفنانة العراقية مريم حسين بالتغلب على حالة الحزن والعزلة التي أصابتها بعد طلاقها من عارض الأزياء السعودي فيصل الفيصل للمرة الثانية.
ونشرت صورة على حسابها الرسمي على موقع انستغرام، والتي توضح قيامها بالتسوق لشراء مستلزمات مولودها.
وكان فيصل الفيصل، قد تراجع عن اتهامه لها بأنها حملت منه قبل الزواج، وأنه تزوجها لكي يتستر عليها من الفضيحة، وذلك من خلال تقديمه اعتذارًا وتوضيحًا أن هذا الحمل شرعي وحدث بعد الزواج.
يذكر أن الفنانة العراقية مريم حسين، انفصلت عن فيصل للمرة الثانية، بعد مرور أقل من 45 يومًا على عودتهما.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 10129 ] نشر منذ 3 شهور
الطلاق الثاني يعني باقي لهما طلاق ثالث . اخاف يمتد الى رابع وخامس
✨💫نوال💫✨[ عدد التعليقات: 13286 ] نشر منذ 3 شهور
بتلقين لك خروف ثاني لاتخافين
رااايق[ عدد التعليقات: 2554 ] نشر منذ 3 شهور
بالفعل مثل ما قالت الأخت نوال .. الفنانات ( ما يتعطلن تطلق من خروف ويجي خروف ثاني ) هههههه هع هع
صالح عبدالله الجنيدل الجلعودي الدهمشي العنزي[ عدد التعليقات: 340 ] نشر منذ 3 شهور
الله يهديها.
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 12568 ] نشر منذ 3 شهور
أي حزن يمكن خيره 😆
القرنيs@s@….قاآآآآهرهم👍😎[ عدد التعليقات: 15745 ] نشر منذ 3 شهور
شغل قطاوة😆😆😆
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور
التسوق الهواية المفضلة عند أغلب الحريم
تتسكع ف الأسواق حتى لو مالها لزوم أهم شئ ماتجلس ف البيت.
Ahmad[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 3 شهور
وتستمر التفاهه
تسوقت ولا ما تسوقت وش دخلنا
🌼توليب[ عدد التعليقات: 2942 ] نشر منذ 3 شهور
إيه صح بغيت أنشدكم
هي ماقالت لكم ف أي مستشفى ناوية تضني؟
وهل هي حابة يكون المشرف علاها تختور ولاتختورة؟
وشهر العسل قصدي شهر النفاس بزيادة 10 أيام ف أي بلد حابة تقضيه؟
اسئلة محيرتني ياليت الاقي لها إجابة لإني بيني وبينكم مشتحنة منها
وما أنام الليل من كثر ما أفكر فيها🤣
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 2265 ] نشر منذ 3 شهور
والله ان زوجها افشل منها واستغفر الله لنا ولهم والا ليه يتهمها بالحمل قبل الزواج والحين يعتذرويقول بعد الزواج؟؟ الله لا يبلانا بس
امير انا بطبعي[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 3 شهور
ثم ذهبت الدجاجه وصاح الديك وصحاني ابوي قال قم صلي
ماجد 4114[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 3 شهور
البطاقه اللي كانت تتسوق فيها فيزا ولا ماستر كارد؟ وأحنا وش دخل ام امنا تتسوق ولا تحترق ؟
✔️ مااااجد ✔️[ عدد التعليقات: 5375 ] نشر منذ 3 شهور
والله انتم اللي ماعندكم سالفة واخذتكم رايح جاي عشان تشهرونها اكثر
والا والله هاذي ماطقها ذرة من الجمال وجهها كأنه قوطي فول
🇸🇦🇸🇦🇸🇦[ عدد التعليقات: 3314 ] نشر منذ 3 شهور
ربي عطاها جزاها بالدنيا قبل الآخرة ياما شتمت وطعنت بعرض سعوديات وغيرهم وربي عطاها من يفضحها خبيث متزوج خبيثة أكيد بيفضحون بعض
متكوش[ عدد التعليقات: 165 ] نشر منذ 3 شهور
ياليل القواطي
بوجي[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 3 شهور
لكل ساقط لاقط
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4097 ] نشر منذ 3 شهور
الله يعافيهم ولا يبلانا
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4097 ] نشر منذ 3 شهور
هذا صدرها ولا دعامات GMC
استاااهل غلاك[ عدد التعليقات: 521 ] نشر منذ 3 شهور
لاحول ولا قوة الا بالله